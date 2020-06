Běžecký pás není žádná nuda

01. Nepřepal start

Rozehřátí a rozhýbání je důležité u každého běhu a obzvlášť to platí, když využíváš běžecký pás pro rychlostní běhání nebo HIIT trénink. „Rozehřívání znamená, že musíš rozhýbat krevní oběh a zvýšit tělesnou teplotu. Musíš také zlepšit koordinaci a rozsah pohybu,“ vysvětluje chicagská koučka NRC Robyn LaLonde. „To se pak projeví v lepší formě a vyšší rychlosti.“



Pohodově vyklusávej po dobu 5 až 10 minut a přidej pár jednoduchých cviků, třeba sérii výskoků do výšky, zakopávání, výpadů nebo protahování nohou. Tím si povolíš svaly.



02. Zkontroluj si svoji formu a postoj

Nikdo nechce spadnout z běžeckého pásu a hodně lidí se proto tlačí na konzoli. To ale znamená, že nemůžou dosáhnout svého přirozeného kroku, vysvětluje Woodsová. A co radí? „Rychle se mrkni na nohy. Jestli jsou na pásu moc vepředu, jsi už moc blízko konzole. Udělej půlkrok zpátky, ať můžeš volně hýbat rukama i nohama.“



Ale nedívej se pořád jenom dolů. „Tvůj pohyb následuje směr tvého pohledu,“ tvrdí Woods. Když se budeš dívat dolů moc dlouho, všechna energie, která by tě měla pohánět dopředu, půjde k zemi.



Musíš taky odolat pokušení držet se madel pásu, varuje Woodsová. Mohlo by to zpomalit tvůj běh. A místo zápasení s knoflíky a ukazateli na stroji, které ti mají ukázat, jak moc makáš, použij jednoduchou stupnici od 1 do 10 v hlavě. Čím vyšší číslo, tím víc zabíráš.



A nakonec (opravdu to tu musí zaznít), odlož textovky a telefonáty na později, až skončíš trénink. Když běžíš na pásu, musíš omezit veškeré rozptylování na minimum... Teda jestli nechceš skončit jako hvězda nějakého virálního videa.