Zdravotní výhody mražených potravin

Mražená ryba obsahuje víc zdravých tuků

Pokud nežiješ na pobřeží, tak takzvaná „čerstvá ryba“ může být stará i dva týdny nebo víc, když se dostane do tvého obchodu. To neznamená, že ten filet z lososa je nezdravý. Znamená to ale, že možná ztratil některé živiny, jako jsou vitaminy B a D, než se ti dostal na talíř. Mražená ryba se obvykle mrazí za čerstva hned na lodi nebo v doku, takže si uchová bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny, které přispívají ke zdraví srdce. Výzkum zveřejněný v časopisu „International Journal of Food Science“ potvrzuje, že mezi tím, co se prodává u pultu s mořskými plody, a tím, co najdeš v mrazáku, většinou nebývá žádný rozdíl v kvalitě.



Jestli si chceš připravit sushi nebo zlehka osmahnout steak z tuňáka ahi, tak by mražená ryba mohla snížit riziko infekce, protože je podle Jonesové v menší míře vystavená parazitům. Ať už si kupuješ jakoukoliv rybu, přečti si text na balení, kde se píše, jestli byla zmražená na lodi nebo v doku. Jen tak získáš výhody, které jsme uvedli nahoře.