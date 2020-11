Zdravotní přínosy středomořské stravy

Je to životní styl

Aby bylo jasno, tak středomořská strava nenabízí rychlé řešení. Čím déle ji dodržuješ, tím víc se vyplatí. Dokonce ti může prodloužit život. Přehled studií zveřejněný v časopise „American Journal of Clinical Nutrition“ uvádí, že u těch, kdo tuhle dietu poctivě dodržovali, se snížilo riziko smrti z nejrůznějších příčin ve srovnání s těmi, kdo dodržovali kontrolní dietu. Možné vysvětlení? Všechny ty už zmíněné zdravotní přínosy, které souvisejí se stravou podporující zdraví srdce a bojující proti zánětům. Dvě z pěti světových modrých zón, tedy oblastí s nejvyšším procentem lidí, kteří se dožívají sta let, se nacházejí ve Středomoří, kde se jí nejzdravější verze téhle stravy (je ještě víc založená na rostlinách).



Nejatraktivnější na téhle stravě je asi to, že není příliš omezující. Na rozdíl od jiných moderních diet je tu mnohem víc toho, co můžeš jíst, než toho, co jíst nemůžeš. Tahle dieta taky neobsahuje doporučení nebo pokyny ohledně porcí. „A s celou řadou různých druhů ovoce, zeleniny, ryb, luštěnin a celozrnných potravin, které jsou k dispozici, máš spoustu možností,“ říká Maciel. Není to jen životní styl, který ti může dlouhodobě pomoct, dá se dokonce dodržovat celý život.



Pro začátek zkoušej nové recepty založené na rostlinné stravě (spoustu jich najdeš online nebo i v aplikaci Nike Training Club). A hledej způsoby, jak ke svému oblíbenému jídlu přidat víc ovoce, zeleniny a fazolí. Do jogurtu si můžeš nasypat třeba lesní ovoce, do sendviče si dej syrovou zeleninu a ke kuřecímu pokrmu přidej cizrnu. Při vaření používej olivový olej místo másla a můžeš s ním ochutit i zeleninu a saláty namísto kupovaného dresinku. Několikrát týdně do jídelníčku zařaď plody moře. Pokud piješ alkohol, dej si červené víno (a zůstaň u jedné skleničky za večer, tady totiž neplatí „čím víc, tím líp“). Namísto rafinované bílé rýže a těstovin používej celozrnné potraviny, jako je špalda nebo kamut, které mají lepší strukturu a chuť.



„I když se středomořskou stravou neřídíš pořád, tak i sem tam pomůže,“ doplňuje Shivelyová. A my k tomu dodáváme: „Salute!“