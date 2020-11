Zátěže na kotníky jsou zpátky

Představujeme módní výstřelek

Co jsou zátěže na kotníky, napovídá už jejich název: malá litinová závaží v rozmezí od půl do 5 kg, typicky v silikonovém nebo neoprenovém obalu, která se dají zapnout kolem kotníků. Někdy mají dvojí funkci a nosí se jako robustní šperk. (Jedna společnost se nedávno stala hodně populární na internetu, a to potom, co začala prodávat zátěže na kotníky jako módní doplněk – zaznamenala nárůst vyhledávání o 1400 %.)



Jak to, že je tu znova takový boom? „V tomhle období, kdy je přístup do fitka omezený a doma se závaží těžko hledá, začali lidi vymýšlet kreativní způsoby, jak zátěž do tréninku dostat,“ říká Rachel Straubová, certifikovaná specialistka na silový a kondiční trénink a fyzioložka cvičení v institutu Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory na Univerzitě Jižní Kalifornie.



Tahle kreativita přináší, zdá se, slibné výsledky. Ve studii zveřejněné v časopise Journal of Taibah University Medical Sciences nosili účastníci po dobu šesti měsíců půlkilové zátěže na kotnících a zápěstích 20 minut třikrát týdně a přitom se věnovali běžným aktivitám, jako je chůze nebo úklid. Výsledek: Zmenšil se jim obvod pasu, snížil se celkový obsah tuku v těle a svalová hmota jim narostla o 0,75 %. Není to sice moc, ale když zvážíme, že účastníci nedělali žádné jiné cvičení, není to ani málo.