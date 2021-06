Výhody tréninků v různých denních dobách

7 hodin ráno: přirozené dobití energie

Pohybová aktivita může mít úzkou vazbu na tvůj cirkadiánní rytmus, nebo na to, jak je časovač ve tvém těle sladěný se sluncem. To je ale v pořádku a pro nás pozitivní, jak tvrdí výzkum zveřejněný v The Journal of Physiology. Podle výsledků studie posouvají časné ranní tréninky tělesné hodiny na dřívejší čas.

Co to vlastně znamená? Tenhle časový posun ti zajistí víc síly a energie po ránu a útlum, když by mělo tělo jít spát. Jde o vzorec, který nejlépe odpovídá východu a západu slunce. Počítáme s tím, že denní světlo má zásadní vliv na naše tělesné hodiny, které ovlivňují hormony, tělesnou teplotu a dokonce i stravovací návyky. Všechny tyhle faktory můžou způsobovat problémy, když se vymknou kontrole. Cvičení v 7 ráno tě může udržet ve skvělé kondici po celý den.