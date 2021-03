Jak se vyhnout zranění a maximalizovat svůj výkon díky lepší hbitosti

1. Začni se zpomalením.



„Znalost, jak správně zmírňovat nárazy a stabilizovat tělo, je základem trénování hbitosti,“ říká Nunez. „Než začneš pracovat na rychlosti, musíš se naučit zastavit,“ vysvětluje. Tady je rychlý test, ať zjistíš, jestli máš správný základ, na kterém můžeš stavět: Po krátké rozcvičce se postav do mírného stoje rozkročného a co nejrychleji udělej dřep a drž ho dole. Třeseš se nebo jsi stabilní? „Jestli se vůbec nekymácíš, pak máš kontrolu nad postojem svého těla při dynamickém pohybu. Ale pokud vrávoráš a přidáš na síle nebo rozsahu – řekněme třeba tím, že přeměníš dřep na dřep s výskokem – tak to by byl návod na katastrofu, protože tvoje tělo není připravené zvládnout dynamickou zátěž, když zastavíš,“ pokračuje Nunez.



Jestli se třeseš, zaměř se před dalším tréninkem hbitosti na zlepšování stability. Nunez doporučuje začít ve stoje a rychle přejít na balancování na jedné noze po dobu tří až pěti vteřin, pak vyměnit nohy a několik kol opakovat. Pokud ti dělá problémy rovnováha, začleň do tréninku několikrát do týdne víc cviků na jedné noze.





2. Změň směr.



Jakmile budeš mít pod kontrolou stabilitu, můžeš začít pracovat na hbitosti. Nezapomeň: „Život se neodehrává v lineární rovině,“ tvrdí Nunez. Znamená to, že se nepohybuješ jenom jedním směrem. Trénování by mělo probíhat ve všech třech rovinách pohybu: sagitální (dopředu a dozadu), příčné (otáčení zleva doprava a zprava doleva) a čelní (ze strany na stranu nebo z boku).



„Když si postavíš atletický žebřík, nakreslíš si ho křídou nebo si ho vytvoříš pomocí lepící pásky, umožní ti provádět všechny druhy triplanárních pohybů – od pohybů vpřed a přechodů po vytáčení do stran,“ dodává. (Tvým cílem je pokaždé udeřit na značku, může to být uvnitř žebříku nebo mimo jeho okraje, ať si vylepšíš svoje prostorové povědomí.) „Čím získáš větší jistotu, tím víc můžeš přidat na rychlosti ve všech směrech, ale s menším rizikem zakopnutí nebo ztráty pozice do té míry, kdy ji nemůžeš rychle obnovit,“ pokračuje Nunez. Jestli tahle cvičení na žebříku neznáš, rychle si je vyhledej přes Google a klikni jenom na odkazy, co pochází od uznávaného a kvalifikovaného trenéra.





3. Zapoj svoje reflexy.



Teď, když se zlepšuješ v pohybu do všech stran s menší pravděpodobností pádu, můžeš se pustit do poslední fáze trénování hbitosti: ladění reflexů. „Cvičení, jako je házení tenisovým míčkem nebo medicimbalem o zeď a jeho chytání, nebo prosté udržování míče nad zemí, tě nutí k dynamickému pohybu díky reakci na nepředvídatelnost pohybu předmětů,“ radí Nunez. A znovu platí: „Pracuješ na všech rovinách pohybu – podřepech, otáčení, pohybech do stran – co tě nutí zrychlovat, zpomalovat a okamžitě zastavovat, což maximalizuje kontrolu těla. Časem budeš moct důvěřovat svým pohybovým vzorům, až se do toho naplno opřeš,“ vysvětluje.



„Jestli se chceš posunout ještě o kus dál, zkus ten míč hodit nebo tím balónem udeřit pokaždé na jiné místo,“ doporučuje Nunez. Čím víc se učíš, jak se pohybovat, aniž přesně víš, kam se přesuneš dál, tím budou tvoje reflexy bystřejší.