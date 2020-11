Jak cukr ovlivňuje tělo

Vysvětlíme proč: Z podstaty svého chemického složení obsahují všechny sacharidy – ano, dokonce i ty v zelenině – cukr. „Když jíš nebo piješ něco se sacharidy, tvoje trávicí soustava štěpí větší molekuly cukru na menší, které se můžou vstřebat do krve,“ vysvětluje certifikovaná poradkyně pro sportovní výživu Lauren Antonucciová, RDN, majitelka newyorské společnosti Nutrition Energy. Tvoje slinivka pak uvolní inzulín, který cukru umožní dostat se do buněk, svalů a jater, kde se přemění v energii nebo uloží pro budoucí využití.



Když to se sladkým přeženeš (jasně, to se stává), v krvi ti rychle stoupne hladina cukru, což podnítí tělo k rychlé produkci inzulínu, aby se všechno zase vyrovnalo. Hladina cukru pak může naopak prudce klesnout, takže zažiješ energetický propad. „A jestli se pokusíš pokles energie překonat dalším sladkým jídlem, začne celý cyklus znovu,“ varuje Antonucciová.



Pokud si cukru nad míru dopřáváš často, můžou se zásoby „pro budoucí použití“ ukládat v tukových buňkách. Jestliže přijímáš víc, než tvoje tělo potřebuje, může to vést k nárůstu váhy. To všechno vysvětluje, proč podle studií omezení přidaného cukru ve stravě (k tomu víc za chvilku) může posílit srdce a snížit riziko onemocnění, pomoct při hubnutí a dokonce i zlepšit stav pokožky a spánek.



Přírodní potraviny s přirozeným obsahem cukru – jako je mango – ti ovšem s cukrem dodají i živiny jako vlákninu, vitamíny, minerály a antioxidanty, proto nepředstavují tak velký prohřešek. „Vláknina zpomalí trávení, takže nedochází k tak prudkému vzestupu a poklesu krevního cukru,“ zdůrazňuje registrovaná výživová poradkyně Jessica Cordingová, autorka publikace The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety (Malá kniha převratných tipů: 50 zdravých návyků ke zvládání stresu a úzkosti). Když sladké zkombinuješ se zdrojem bílkovin a tuku, třeba s burákovým máslem či sýrem, zmírníš výkyv krevního cukru ještě víc a získáš energii na delší dobu.