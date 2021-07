Kolekce Plant Cork: Behind the Design

Inspirovaná královstvím rostlin

Stejně jako mnoho sportovců a sportovkyň, co milují rostliny, se i naši návrháři a návrhářky inspirují přírodou. A tak náš designérský tým vymyslel kolekci Plant Cork, ve které hmotnost boty tvoří alespoň z 20 % recyklované suroviny. Jedná se o způsob, jak ocenit tuhle inspiraci a to samé umožnit i sportovcům. Každé botě je věnovaná některá z našich milovaných rostlin, aby ožila prostřednictvím vyšívaných botanických motivů, vědeckých popisků a barviva, co pochází přímo ze samotných rostlin.