Na dotek: Jak se vyrábí biomateriály

Tip č. 2: Používej jen to, co je snadno (a přirozeně) dostupné

„Musíš si vytvořit spousty vlastních barviv a musíš hodně testovat,“ říká Rikke s odkazem na omezení, které si sama nastavila, tedy že bude používat jen to, co má.



Jak říká, díky svým experimentům našla několik domácích zdrojů, například vodní řasy, které přinášejí „spoustu benefitů... „Dokážou do sebe vstřebat uhlík ze vzduchu a jsou biologicky rozložitelné. Nehodí se jen k jídlu, můžeš z nich i vyrobit materiály a nebo díky nim spojit věci dohromady.“



Pokud jde o estetiku, stačí povařit květiny se solí a získáš přírodní barviva. „Barvy jsou pro mě pastvou pro oči. Nemohla bych žít v bezbarvém světě,“ říká Rikke, která už přemýšlí nad dalším experimentem, ve kterém by znovu využila vlastní výtvory. „Nebylo by to parádní, kdyby se jako barviva daly využít i bio materiály?“