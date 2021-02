Jak si udržet motivaci při domácím tréninku

Odpověď:

Chybí ti kontakt se sportovci? Nejsi v tom sám. V posledním roce na univerzitě jsem se taky potýkala s nedostatkem motivace.



Měla jsem za sebou hodně zranění. Už mě nebavilo vstávat každé ráno v šest a chodit běhat. Vypadla jsem z rytmu. WNBA v té době teprve začínala a nepřemýšlela jsem o tom, že bych mohla hrát profesionálně. Ale byla jsem taky kapitánka týmu a věděla jsem, že chci úspěšně zakončit svoji kariéru v univerzitním basketbalu, jít příkladem spoluhráčkám a dotáhnout věci do konce.



Nedělej si těžkou hlavu z toho, že se ti nedaří najít motivaci. Tohle potkává VŠECHNY sportovce.



Když jsem s tím zápasila já sama, tak jsem se musela chvíli zastavit a zeptat se: „Proč vlastně hraju?“ Jako malé dítě jsem hrála proto, že mě to bavilo. Na univerzitě to ale nebyla vždycky jenom zábava. Proč jsem u toho zůstala? Po dlouhém přemýšlení mi došlo, že basketbal je pro mě způsob, jak se odvděčit rodičům. To oni objevili můj talent a pomohli mi ho rozvinout. Chtěla jsem dát najevo svoji vděčnost, a proto jsem do toho šla každý den naplno.



Tohle je moje „proč“, můj účel. Kdykoli jsem čelila nějaké hráčské výzvě, moje „proč“ mi pomohlo vytrvat. A pomáhá mi i teď, když čelím výzvám jako trenérka.



Oba dobře víme, že hrát závodně basketbal je velká dřina. Když kolem sebe nemáš spoluhráče a trenéry, tak tě musí tvoje „proč“ ráno probouzet a vybízet tě, ať vezmeš do rukou míč. A pokud opravdu chceš, aby tvoje „proč“ fungovalo dlouhodobě, tak je potřeba, aby bylo větší než ty – a větší než tvůj sport. Nestačí hrát jenom proto, abys získal mistrovský titul. Co bude potom, až ho vyhraješ?