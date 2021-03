Čtyři tipy na cvičení s posilovací gumou

Při posilování s gumami svaly pracují delší dobu

„Musíš vytvořit tah, který simuluje zdvih váhy. Stačí gumu natáhnout. A čím dál ji natáhneš, tím větší napětí vznikne. Na rozdíl od činek napínají gumy svaly během celého pohybu a prodlužují tak čas, kdy svaly musejí pracovat,“ vysvětluje Zeena Hernandezová, fyzioterapeutka a majitelka Good Reps Physical Therapy v New York City.



Jako příklad uvádí posilování bicepsu: „Když trénuješ s jednoručkami, svaly pracují, když váhu zvedáš, ale odpočívají, když za tebe pracuje gravitace a ty svěšuješ ruce dolů. V tu chvíli se vlastně připravuješ na další opakování. Když ale cvičíš s gumou zachycenou pod chodidlem a držíš ji v každé ruce, cítí svaly horní poloviny ruky odpor během celého pohybu, protože musíš gumu udržet i proti gravitaci, aby ti nevystřelila přímo proti tělu.“



Namáhají víc střed těla

Navíc, i když máš pocit, že zrovna nic neposiluješ, gumy namáhají střed těla. „Potřeba držet gumu pod kontrolou během celého opakování znamená, že musíš zapojit všechny stabilizační svaly ve středu těla mnohem víc než při cvičení s jednoručkami,” pokračuje Nike Master Trainer Flor Beckmannová. „Podle druhu pohybu musíš zapojovat i malé a málo používané svaly v horní a spodní části těla, které ti pomůžou gumu udržet.“



Posilovací gumy mají svoje místo skoro v každém typu tréninku

„Gumy můžou pomáhat i s budováním svaloviny po úrazu, protože nepřetěžují svaly,“ vysvětluje dál Hernandezová. „A některé gumy (hlavně ty superpružné dlouhé, oproti pevnějším „mini gumám”, které bývají zpravidla kratší než 30 centimetrů) jsou ideální pro zvýšení pohyblivosti a rovnováhy,“ dodává Beckmannová. „Představují také klíčové pomocníky, když chceš zvládnout některé náročnější cviky, například shyby nebo takzvané pistolové dřepy,“ tvrdí Beckmannová. (Schválně si do vyhledávače zadej třeba shyby s gumou. Hledej ale radši instrukce od certifikovaných trenérů nebo fyzioterapeutů.)



A samozřejmě, i když si odporové gumy zamiluješ, musíš je používat správně, aby ti tuhle lásku mohly vrátit. Jdeme na to: