Proč se věnovat cvičení, které nás vrací k základům

Zvýšená mobilita

„Ať už se pohybuješ ze strany na stranu v hlubokém dřepu při opičích poskocích, nebo zvedáš boky při krabím protahování, primitivní pohyby zpravidla kladou důraz na sílu v celém rozsahu pohybu kloubů,“ říká Jeffrey Buxton, odborný asistent vědy cvičení na Grove City College v Pensylvánii. Ve svém výzkumu zjistil, že lidé, kteří do svého programu implementovali hodinu QMT dvakrát týdně po dobu osmi týdnů, zaznamenali výrazné zlepšení mobility ramen a kyčlí a formy při provádění dřepů a výpadů. (To je hodně důležité, pokud chceš zvedat těžké váhy.)

Pokud to nevíš, tak mobilita není to samé co flexibilita, která udává pasivní protahovací schopnost svalu (tzn. jak daleko dokáže fyzioterapeut zvednout tvoji uvolněnou nohu při protahování hamstringu). „Mobilita znamená, kolik síly a kontroly máš při aktivním pohybu končetiny v celém rozsahu pohybu kloubu,“ říká Buxton. V tomhle případě to znamená, jak vysoko dokážeš svépomocí zvednout nohu všemi správnými směry.