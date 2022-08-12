Ležérní, ale na úrovni
Styl podle: Sabrina Ionescuová
Sabrina Ionescuová je známá svojí intenzitou a soutěživostí na hřišti. Je velmi disciplinovaná a neoblomná. Osobní styl téhle hvězdy WNBA ale odhaluje jemnější, uvolněnější Sabrinu, která si potrpí na pohodovou atmosféru a nebojí se nosit tepláky jako symbol svého stylu.
Pro Sabrinu je zásadní pohodlí. Popisuje svůj každodenní styl jako ležérní a nenáročný, se základními kousky, jako je bílé tričko, které může vyladit nebo nechat jen tak. A co se týče bot? „Tenisky Air Max jsou moje klasická volba. Dají se nosit doslova ke všemu.“
„Pořád nosím svoje cestovní teplákové soupravy Nike z Oregonu. Je to sentimentální záležitost!“
Sabrina Ionescuová
Sabrina se cítí nejlíp, když svoje pohodlné tepláky kombinuje s něčím přiléhavějším a strukturovanějším, což je dokonalá kombinace pohodlí a ležérnosti.
Aby svůj vzhled ještě vylepšila, kombinuje látky s různými texturami. Její volba pro okamžitou eleganci: černý bomber.
Pokud jde o barvy, Sabrina se drží neutrálních odstínů a vybírá tlumené barvy spolu se základními černými a bílými kousky. „Nejsem na křiklavé barvy. Mám ráda jemné pastelové barvy. Upřímně řečeno, nejradši mám světle růžovou.“
Jediná věc, kterou nemůže vystát? „Jen džíny,“ odpovídá. „Nejsou pohodlné. Radši si vezmu tepláky. To zní jak od pravé sportovkyně,“ vtipkuje.
Omrkni Sabrininy ležérní kousky a nakupuj její styl.