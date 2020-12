Snížení stresu může zlepšit tvůj imunitní systém

Chceš se vymanit z cyklu stres, nemoc, stres? Tyhle tipy ti můžou pomoct.



1. Všímej si včas známek napětí.

„Tvoje tělo ti často začne říkat, že si internalizuješ a držíš stres o dost rychleji než tvůj mozek,“ říká dr. Aeva Gaymon-Doomesová, psychiatrička z Washingtonu, DC. Zaznamenávej si nové fyzické potíže, jako jsou problémy se spánkem, přibírání nebo hubnutí, zažívací potíže nebo bolesti hlavy, protože se může jednat o příznaky, že se ti stres zvyšuje, už předtím, než to zasáhne tvůj imunitní systém.



2. Žij zdravě.

Pokud už tak žiješ, dobře pro tebe, ale pokud ne, teď je čas začít. Pravidelné cvičení, aspoň sedm hodin spánku každou noc a vyvážená strava plná ovoce, zeleniny a lehce stravitelných bílkovin (hlavně středomořská strava) jsou prokazatelně zdravé věci, které společně snižují hladinu stresu a pomáhají posilovat imunitní systém, říká dr. Sternbergová. V situaci, kdy je stresující je všechny zvládnout (třeba kolem svátků), zkus zvládnout aspoň jednu.



3. Obejmi svoje blízké.

Když se přitulíš ke svému partnerovi nebo dítěti, tvoje tělo uvolní hormon sbližování oxytocin, který snižuje hladinu kortizolu potlačujícího imunitu i stresového hormonu noradrenalinu, říká Marshová. Možná proto výzkum zveřejněný v časopise „Psychological Science“ zjistil, že objímání může snížit riziko onemocnění. Když se začneš cítit pod psa, objímání (prozatím zůstaň u lidí, se kterými žiješ), ti může pomoct snížit závažnost symptomů. „Je to proto, že oxytocin pomáhá s prahem bolesti, pocitem pohody a ozdravnými procesy,“ říká Marshová a poznamenává, že „uvolňování hormonu je možné vyvolat taky rozhovorem s chápajícím posluchačem nebo trávením času s dobrým kamarádem.“ Podle studie z Washington State University může přitulení k psovi nebo kočce jenom na 10 minut snížit hladinu kortizolu taky.



4. Soustřeď se na svoje myšlení.

„Když jsi ve stresu nebo je ti úzko, tvůj mozek reaguje, jako kdyby docházelo k fyzickému poranění,“ vysvětluje Melanie Shmoisová, odbornice na kognitivně behaviorální terapii a generální ředitelka Mind Your Strength Coaching. „Když zpomalíš, několikrát se zhluboka nadechneš a naladíš se na svoje okolí, přičemž si uvědomíš, co kolem sebe vidíš, cítíš a slyšíš, mozek pochopí, že ti právě teď nic nehrozí, protože kdyby byla ohrožená tvoje bezpečnost, nemůžeš si dávat přestávku.“ Shmoisová dodává: „Jakmile jsi v klidnějším stavu, prefrontální kortex, tedy racionální část mozku, se může zase zapnout a vyvolávat myšlenky, které ti uvolní tělo.“



Nestačí ti to? Metaanalýza víc než 200 studií ukázala spojení mezi terapií založenou na soustředěném myšlení a nižší hladinou stresu, úzkosti a depresí, které mohou oslabovat imunitní systém. Další revize studií naznačuje, že soustředěná meditace může zlepšovat zdravotní potíže v souvislosti se stresem a zároveň zvyšovat buněčnou imunitu.



„Jedním ze způsobů, jak být v přítomném okamžiku, je naladit smysly na okolí. Můžeš taky zkusit metodu 4-7-8 dr. Andrewa Weila, která obrací soustředění na dech a pryč od životních stresujících prvků,“ říká dr. Sternbergová. Dělá se tak, že počítáš do čtyř a dýcháš nosem, potom zadržíš dech a počítáš do sedmi a pak silou vydechuješ a počítáš do osmi.



5. Najdi si cvičení na uvolnění stresu.

Klíčové je být aktivní, a ne jen reagovat. „Čím častěji si vyhradíš čas na přemýšlení a uklidnění mysli, když nejsi ve stresu, tím líp ti to půjde, když jsi ve stresu,“ říká Gaymon-Doomesová. Které postupy jsou nejlepší? „Cokoliv, co tě uklidní,“ říká Gaymon-Doomesová a doporučuje aspoň 20minutovou aktivitu, i když jakákoliv doba je lepší než nic. Takže když ti pomáhá uklidnit se zvedání činek, super. Pokud je to jóga nebo čtení, taky super. „Ať už si vybereš cokoliv, budeš vědět, že to funguje,“ říká, „když budeš líp spát nebo snáz usínat, sníží se ti tepová frekvence, krevní tlak, chronická bolest hlavy nebo bolesti žaludku nebo se ti zlepší soustředění nebo zvýší produktivita.“