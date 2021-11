Není vůbec náhoda, že tvoří základ potravinové pyramidy. „Ovoce a zelenina jsou napěchované nepostradatelnými látkami, jako jsou antioxidanty, které pomáhají v boji se záněty, podporují komunikaci mezi střevy a mozkem a umožňují žít šťastněji, vyrovnaněji a s nižší hladinou stresu,“ vysvětluje Deckerová. Většina z těchhle potravin obsahuje taky prebiotika, která podle mínění odborníků podporují „hodné“ bakterie zamezující vzniku zánětů ve střevech.

Pokud si chceš zpestřit jídelníček další rostlinnou stravou, můžeš svoji misku rýže vyměnit za listovou zeleninu, přimíchat si do vajíček červenou papriku nebo se namísto do zeleninových pirožků zakousnout do mrkve nebo hroznů.