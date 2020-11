Správná strava pro lepší spánek

Možná jídlo bereš jako palivo, které ti dodá energii, ale může ti i pomoct se zklidnit. „Naše stravování souvisí s naší schopností odpočívat,“ říká Marie-Pierre St-Onge, PhD, ředitelka centra Sleep Center of Excellence na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a docentka nutriční medicíny, která dvě desetiletí studovala, jakým způsobem strava ovlivňuje spánek.



Její výzkum ukázal, že u lidí, kteří pravidelně jí víc jídla bohatého na vlákninu, jako je ovoce, zelenina a celozrnné potraviny, je větší pravděpodobnost, že budou spát delší dobu, hlubším spánkem a líp. Může to být tím, že mnoho jídel plných vlákniny obsahuje prebiotika. To jsou látky, které krmí užitečné bakterie ve střevech, což může pomáhat regulovat spánkové hormony.



Na druhou stranu platí, že konzumace jídel s vysokým glykemickým indexem, mezi která typicky patří potraviny obsahující zpracované sacharidy a přidané cukry, jako je chléb z bílé mouky a rýže, sladké pečivo a limonáda, je spojená s vyšším rizikem nespavosti. Říká to nová studie publikovaná v časopise The American Journal of Clinical Nutrition. „Jídla plná cukru můžou způsobit zvýšení a následný propad hladiny cukru v krvi a v důsledku toho vyplavení spánek narušujících stresových hormonů, jako je kortizol a adrenalin,“ říká James Gangwisch, PhD, odborný asistent na Kolumbijské univerzitě a hlavní autor studie.