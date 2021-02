Sportovní kuchařka: těstoviny carbonara Henryho Sladea

Postup

Do hrnce nalij vodu, přidej lžíci soli a přiveď k varu.



Mezitím na pánvi na mírném ohni opékej pancettu, dokud nezhnědne a nepustí tuk. Pak ji dej zatím stranou.



Jakmile začne voda vařit, přidej těstoviny a uvař je al dente podle pokynů na obalu. Odlij si čtvrt hrnku vody z hrnce a pak těstoviny sceď.



Do mísy nalij vodu z těstovin, přidej žloutky a 3/4 z připraveného pecorina a vyšlehej je metlou do hladké, krémové hmoty. Přimíchej pancettu. Nakonec lžící postupně přidávej těstoviny, dokud nejsou kompletně obalené v omáčce.



Teď už jen osolit, opepřit, zalít trochou oleje a navrch posypat zbývajícím pecorinem.