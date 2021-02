Sportovní kuchařka: ruský wrap s dressingem Tatyany McFaddenové

Tatyana McFaddenová se nikdy nezastaví, na trati ani mimo ni. Bylo jí teprve 15 let, když vedla právnickou bitvu za právo paralympioniků závodit. Vyhrála maraton – rok co rok, pět let v řadě. A paralympijské zlaté medaile sbírá takovým tempem, že se asi prohne za letištní příplatky za zavazadla. Zkrátka: na vaření jí moc času nezbývá. Když tedy řekla šéfkuchařce Kie Damonové, že se jí stýská po chutích jejího rodného Ruska, věděla Kia, že musí vymyslet něco rychlého a jednoduchého s příchutí křenu. V téhle epizodě seriálu „Sportovní kuchařka“ vykouzlí Kia wrap, který je tak akorát ruský, aby Tatyaně připomněl její starou vlast, ale zároveň tak akorát jednoduchý, aby zbylo dost času na vyprávění Tatyanina životního příběhu. A tak uslyšíme o zmrzlinové polévce, potkáme Tatyany stejně vysportovanou sestru a zjistíme, jak můžou puberťáci změnit svět (vážně!). Recept najdeš dole, video s touhle epizodou nahoře, takže se můžeš pustit do vaření.