Sportovní kuchařka: neskutečně dobrá šakšuka Ibtihaj Muhammadové

Šermířka týmu USA Ibtihaj Muhammadová se v roce 2016 stala první americkou muslimkou, která vybojovala olympijskou medaili. Netušila, že ji sleduje dívka jménem Kia Damonová – pohled na kurážnou černošskou šermířku stojící na pódiu ji hluboce zasáhl. Teď se píše rok 2020 a Kia je slavnou šéfkuchařkou v Brooklynu – a ráda by se Ibti něčím odvděčila. V tomhle díle „Sportovní kuchařky“ se Kia inspiruje jejími cestami do Maroka a přichází s netradiční verzí šakšuky, která má neuvěřitelnou chuť – a je neuvěřitelně zelená. Netrvá dlouho a obě začnou vzpomínat na rodinné vaření, probírat techniky rozbíjení vajec a jen tak mimochodem vyzvou k účasti ve volbách. Podívej se na video nahoře, přečti si recept dole a pusť se do vaření.