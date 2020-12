Sportovní kuchařka: Darrell Hill čerpá sílu z květáku

Postup

Ve velké míse promíchej agáve, kurkumu, kajenský pepř, ¼ hrnku kanolového oleje, sůl a pepř. Přidej kuřecí stehna a obal je ve směsi.



Ve velké pánvi orestuj na středním plameni květák do měkka. Ve velkém hrnci rozpusť na středním plameni ghí. Osmahni zázvor, česnek a šalotku, až se projeví jejich aroma. Dochuť špetkou soli. Přidej nastrouhaný květák a pokračuj v restování dalších 5 minut. Přidej 4 hrnky vody a sáček čaje a přiveď do mírného varu. Po 5 minutách vyndej sáček s čajem a dochuť květákovou směs několika kapkami rybí omáčky a černým pepřem.



Mezitím rozehřej v grilovací pánvi na středním plameni několik lžic kanolového oleje. Opékej kuřecí stehna na pánvi a v polovině doby je obrať (zhruba 12 minut nebo dokud teploměr na maso vložený do nejsilnější části neukáže 75 °C). Odlož stranou.



Orestuj houby doměkka na několika lžicích kanolového oleje. Dochuť solí.



Do květákové směsi přidej xantanovou gumu a míchej, dokud směs nezhoustne. Podle chuti přidej koření. Rozděl kondži do dvou misek a navrch přidej nakrájené kuře, houby, chilli olej, koriandr a jarní cibulku.