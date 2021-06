Jak se oklepat po velké prohře

Odpověď:

Máš pravdu, prohra bolí. Ale podle mě je lepší prohrát než nehrát.



Jako hráčka i jako trenérka jsem zažila spoustu nepříjemných porážek. Když jsem po sezóně 2015 vstupovala s Princetonem do turnaje NCAA, tak jsme byly nejvýše nasazeným týmem z Ivy League v historii. A byly jsme jediným neporaženým týmem v basketbalové Division I, ať už ženským, nebo mužským.



Skončily jsme ve druhém kole, sledovalo nás přitom víc než 18 tisíc diváků. Ouha.



Po zápase jsem svým hráčkám v šatně řekla: „Vím, že to bolí. Mě to bolí taky. Ale to ještě neznamená, že jsme selhaly. Znamená to, že jsme do toho daly všechno.“



Dobře, tak jste prohráli. Jo, můžete do toho jít na tisíc procent, a přece prohrát. Ale pojďme si to říct narovinu: není to porážka. Vítězství slaví jenom jeden tým, ale ti druzí do toho taky můžou dát všechno. A když do toho jdete naplno, jste vítězové.