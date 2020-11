Jak zdraví střev ovlivňuje celkový zdravotní stav

„V těle a na něm máme třikrát víc mikrobiálních buněk než lidských,“ říká Jocelyn Harrisonová, registrovaná výživová specialistka a spoluzakladatelka společnosti Pacific Nutrition Partners z Los Angeles. (Mikrobiální buňky zahrnují viry, bakterie a houby, mezi lidské buňky pak mimo jiné patří bílé krvinky, krevní destičky, kožní buňky, pohlavní a tukové buňky.) Většina těchhle buněk žije v tlustém střevu a představuje nedílnou součást imunitního systému, metabolismu, fungování mozku a podobně.



Mezi tyhle mikroby patří prospěšné i škodlivé bakterie, ale ve zdravém střevě je víc těch dobrých. „Když se stravuješ kvalitně, tvoje strava je bohatá na nezpracované potraviny a vlákninu a staráš se o sebe, tak vytváříš podmínky pro správně fungující trávicí trakt a celkově dobré zdraví,“ dodává Harrisonová.



Když jsou špatné bakterie v převaze, tak se to může projevit prostřednictvím kardiovaskulárních problémů, problémů s váhou, deprese a úzkosti, únavy a zánětů. Taky můžou způsobit stres, se kterým souvisí s bolestí hlavy, kožní problémy a dokonce poruchy spánku. (Pokud jsou ti takové symptomy povědomé a nemáš pro ně vysvětlení, zavolej gastroenterologovi.) Tyhle potíže taky můžou uškodit mikrobiálním buňkám, které se souhrnně označují jako mikrobiom. „Pokud se snažíš uzdravit trávicí systém, můžeš tím uzdravit i jiné systémy a naopak,“ doplňuje Harrisonová.



I výzkumníci se pořád snaží pochopit, jak přesně to všechno funguje. „Většina studií se provádí na zvířatech, protože abychom zjistili, jak střevní bakterie ovlivňují mozek, potřebujeme přímo prozkoumat obojí. A to u živých lidí není možné,“ vysvětluje Monika Fleshnerová, PhD, profesorka na katedře integrativní fyziologie a v centru neurovědy na Coloradské univerzitě v Boulderu, která ve velké míře vedla vlastní studie. Čím víc se vědci o schopnostech střev dozvídají, tím víc vidí, jak jejich potenciál můžeme využít na maximum. Tady je pár tipů: