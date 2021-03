Zeptej se trenéra: „Jak se zbavit kolotoče výmluv?“

Táta mi ze života odešel. A když jsem studovala na vysoké, vrátily se i pocity odmítnutí a opuštění, které jsem zažívala v dětství. Snažila jsem se před těmi pocity ukrývat, ale zanedlouho jsem měla stresovou frakturu nohy a nemohla trénovat. Pak přišla naštípnutá kost. A potom problémy se srdcem.



Ocitla jsem se na opravdu temném místě.



Naštěstí jsem měla svoji trenérku. S její pomocí jsem začala chodit ke sportovnímu psychologovi, který mě naučil, jak zvládat problémy, se kterými jsem bojovala. Uvědomila jsem si, že všichni máme impulzy, které nás tlačí různými směry. Některé jsou pozitivní, jiné negativní. S trochou cviku se můžeme naučit, kterými impulzy se budeme řídit. Můžeme si vybrat, že budeme mít dobrý přístup a tvrdě pracovat.



Myslím, že sportovní psycholog by mohl hodně pomoct i tobě, protože jsem přesvědčená, že bez tvého systému opory se můžou začít objevovat problémy, před kterými se snažíš schovat.



Něco ti brání v hraní hry, kterou miluješ. A hlavně kvůli sobě musíš zjistit, co to je. Až to zjistíš, můžeš se začít učit mít ráda sama sebe a snažit se být nejlepší ve všem, co děláš.



Jsem přesvědčená, že hluboko v srdci cítíš vděk za to, že jsi na univerzitě a že jsi ve školním týmu. Proto poslouchej tyhle impulzy a nech se jimi vést dopředu.



trenérka Fargasová