Jak se při cvičení přestat srovnávat s ostatními

Navíc je docela dobře možné, že se veze na vlně počáteční euforie z nového cvičení, kdy je normální, že se dosahuje skvělých výsledků. Pamatuj si, že když začínáš s novým cvičením, tak má tvoje tělo co dělat, aby udrželo krok, a proto spaluje víc kalorií a zapojuje víc svalů. Nějakou chvíli trvá, než začne fungovat efektivněji a přizpůsobí se cvičení.



Není to tak dávno, co jsem tuhle počáteční euforii pocítila na vlastní kůži. Nedávno se mi narodilo dítě a snažila jsem se znova získat svoji ideální váhu, ale kvůli lockdownu jsem neměla přístup do posilovny. Oprášila jsem proto staré DVD se cvičeními HIIT (a svůj starý DVD přehrávač!), které jsem si 15 let nepouštěla. Díky tomuhle odlišnému typu cvičení jsem se zbavila přebytečných kil rychleji, než když bych navázala na svůj obvyklý tréninkový režim.



Nebo taky můžeš vyzkoušet něco nového – a uvidíš, co se stane. Ale pusť se do toho jenom tehdy, když tě tvůj tréninkový režim nebaví. Vypadá to totiž, že už jsi vynaložila docela velké úsilí na to, abys poznala, co u tebe funguje. Zdáš se být velmi disciplinovaná a erudovaná. A často na sebe býváme přísnější, než bychom měli. Pokud tedy opravdu netoužíš po něčem jiném, tak pokračuj ve svém úsilí. To, že nevypadáš jako tvoje kamarádka, ještě neznamená, že jsi zklamala.



Ale když zjistíš, že tě tvoje cvičení vlastně nebaví – když se ti nedaří najít motivaci a musíš se všech pět dní v týdnů při každém cviku přemáhat – tak určitě dozrál čas na změnu. Mohlo by se tím částečně vysvětlovat, proč jsi z toho všeho tolik rozčarovaná.



V každém případě se na chvíli zamysli nad svojí motivací ke cvičení a zdravému stravování. Cvičíš proto, abys dosáhla určitého vzhledu? Pro mě osobně to není dostatečný důvod pro to, abych se hýbala. Cvičení je pro mě důležitou součástí péče o sebe. Pomáhá mi uvolňovat stres a pročistit si hlavu. A jak budu postupně stárnout, tak mi pomůže uchovat si zdraví. S tímhle vědomím se den za dnem stále znova pouštím do cvičení a soustředím se sama na sebe.