Potřebuji ve stravě víc železa?

Proč ti chybí železo a jak se projevuje jeho deficit

S nedostatkem železa se nejčastěji potýkají lidé, kteří jsou hodně aktivní. Článek publikovaný v roce 2019 v časopise European Journal of Applied Physiology vyčíslil, že 15–35 sportovkyň a 5–11 procent sportovců trpí jeho deficitem. (Ženy jsou rizikovější skupinou v důsledku menstruace.)



Proč tolika lidem chybí? Když si hlídáš kalorie nebo jíš vegetariánskou/veganskou stravu, nemusíš přijímat dostatek potravin s obsahem železa. Navíc možná nevstřebáš všechno železo, které zkonzumuješ. Když se k tomu přidá ještě náročné cvičení, tak může výdej železa dokonce převyšovat jeho příjem. „Dopady na velmi tvrdý povrch můžou u běžců a dalších vytrvalostních sportovců poškozovat červené krvinky. Často jsou na vině nekvalitní boty,“ říká Foroutanová. (Špatné tlumení a opora tě vystavují tvrdším nárazům, při kterých se můžou poškozovat červené krvinky – a spolu s nimi ztrácíš i část železa.) „O část železa přicházíš taky při vysoce náročných cvičeních, například při HIIT, vytrvalostních nebo silových trénincích,“ dodává Foroutanová, „ale většinou to není množství, které by samo o sobě způsobovalo deficit.“



„Nedostatek železa se projevuje v několika fázích,“ popisuje Floris Wardenaar, Ph.D., odborný asistent v oboru sportovní výživy na Arizona State University. „Na začátku se spotřebují zásoby železa, ale pořád ho máš dostatek na přenos kyslíku do všech tělesných orgánů. Možná si toho ani nevšimneš (říká se tomu „mírný deficit“). Když se pak zásoby železa dál ztenčují, začne to mít dopad na červené krvinky (tzv. „marginální deficit“),“ říká Wardenaar. Může se dostavit únava nebo zaznamenáš změny ve výkonnosti nebo regeneraci – ale neplatí to vždycky. Když trpíš vleklými zažívacími potížemi, může to být známka nedostatečného vstřebávání živin. Pokud marginálnímu deficitu nevěnuješ pozornost, může se nedostatek železa přehoupnout až do fáze anémie, ve které tělo nedokáže vytvářet dostatek kvalitních červených krvinek. „Bez kvalitních červených krvinek se může dostavit únava, pocit studených rukou a noh a bolest jazyka. Můžeš vypadat pobledle, mít suchou pokožku a vlasy a můžou se ti lámat nehty,“ vyjmenovává Wardenaar.



„Pokud si všimneš některého z těchhle symptomů – nejčastěji to bývá nevysvětlitelná únava –, obrať se na svého lékaře a nech si udělat kompletní krevní obraz a taky vyšetření hladiny ferritinu (jak se železo ukládá v těle) a celkové vazebné kapacity pro železo,“ radí Foroutanová. Pokud ti z laboratoře přijdou normální výsledky, ale pořád se necítíš ve své kůži, zkus požádat o ještě detailnější vyšetření.