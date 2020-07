8 cviků pro běžce na posílení středu těla

Silný střed těla ti může pomoct těmhle problémům a bolestem předejít. A výzkumy ukazují, že může zlepšit i tvůj běžecký výkon. Během výzkumu publikovaného v časopise The Journal of Strength and Conditioning Research běžci, kteří pravidelně posilují střed těla, zaznamenali zvýšení rychlosti. Jiný výzkum publikovaný v časopise PLOS One zjistil, že posilování středu těla zvyšuje vytrvalost a energetickou úspornost běhu.



Proč tomu tak je? Představ si běžce na začátku dlouhého běhu a na jeho konci. Během posledních kilometrů se jeho běžecký styl pravděpodobně zhoršil. Pořádně vytrénovaný střed může pomoct tomuhle zhoršení stylu předejít a udržet vysokou efektivitu pohybu. „Čím jste silnější, tím jste odolnější vůči únavě,“ říká Hamiltonová.



Zakomponovat posilování středu těla do tréninku je naštěstí snadné. Hodně cviků se dá dělat kdekoli bez jakéhokoli vybavení. Hlavní je podle Hamiltonové cvičit dostatečně intenzivně a dlouho, aby se svaly zapojily, a zároveň si udržet správnou techniku, což je snazší ve dny, kdy nemáš na programu náročný běh. „Sportovcům doporučuju takhle posilovat až třikrát týdně,“ říká. „Nemusí to být extra složité, a pokud dokážete jedním pohybem zapojit víc svalových skupin, máte prakticky vyhráno.“