Jak se popostrčit k dosažení svých cílů

Rozmístění jídla v obchodě s potravinami nikdy není náhodné. Brambůrky ve slevě se dávají tak, aby je člověk hned po vstupu dobře viděl a rovnou jeden pytlík (nebo pro jistotu dva) hodil do košíku. To, co totiž vidíš jako první, podle psychologů významně ovlivní tvoje rozhodnutí, jestli si to koupíš. A ty nejlákavější čokolády v úrovni očí? Úplně stejný princip.