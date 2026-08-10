Jak se popostrčit k dosažení svých cílů

Jak se nasměrovat k úspěchu
Trénink
Když budeš používat tyhle záměrné triky, můžeš začít automaticky dělat zdravá rozhodnutí – i když máš nutkání odbočit z cesty.
Rozmístění jídla v obchodě s potravinami nikdy není náhodné. Brambůrky ve slevě se dávají tak, aby je člověk hned po vstupu dobře viděl a rovnou jeden pytlík (nebo pro jistotu dva) hodil do košíku. To, co totiž vidíš jako první, podle psychologů významně ovlivní tvoje rozhodnutí, jestli si to koupíš. A ty nejlákavější čokolády v úrovni očí? Úplně stejný princip.
Ale to je jenom jeden příklad, jak se dá člověk jemně, ale strategicky k něčemu přesvědčovat. Tomuhle jevu vědci říkají „postrčení“ (nudging). Běžně děláme rozhodnutí, dobrá i ta špatná, a ani si to neuvědomujeme. Ty se ale můžeš vědomě postrčit směrem ke zdravějším a aktivnějším rozhodnutím.
„Postrčení sama sebe ti pomůže uvědomit si, jak často překvapivě nepodstatné věci ovlivní tvoje chování. Díky tomu snáz získáš zpátky kontrolu,“ vysvětluje Samuli Reijula, odborný asistent v oboru teoretické filozofie na helsinské univerzitě. „Nejde o drsnou sebekontrolu nebo přísné restrikce,“ pokračuje Reijula, který se nedávno podílel na studii zabývající se tímhle konceptem, která vyšla v časopisu Behavioural Public Policy. „Klíčové je dělat věci, které chceš dělat, snadnější a věci, které dělat nechceš naopak obtížnější. Jako když přidáváš nebo ubíráš tření podle potřeby.“
„Vyhýbání se různým pokušením pouhou silou vůle může být vyčerpávající,“ tvrdí dál Reijula. „Když se zmítáme mezi konfliktními impulzy, nejednáme často ve svém nejlepším zájmu. Představ si, že chceš sníst sušenku, protože máš na ni chuť, ale zároveň si ji chceš odpustit, protože nestojíš o cukr navíc. (Nemluvě o tom, kolik vnitřní energie nás takové rozhodování může stát.) Máš ale moc a sílu plánovat dopředu. To ti pomůže vyhýbat se zbytečným vnitřním bojům a nasměrovat se k úspěchu,“ dodává Reijula.
„Postrčení sama sebe ti pomůže uvědomit si, jak často překvapivě nepodstatné věci ovlivní tvoje chování. Díky tomu snáz získáš zpátky kontrolu.“
Samuli Reijula
odborný asistent v oboru teoretické filozofie na helsinské univerzitě
Cvičení mentálního postrkování nemusí být vůbec náročné. Podívej se, jaký plán navrhují odborníci.
- Pošli si vzkaz.
„Nechávej si vzkazy, kde je uvidíš, piš si seznamy úkolů a dávej si připomínky do kalendáře. Nemusíš se spoléhat jenom na slova: Nalep si například obrázek zdrojů proteinů a jejich emisí skleníkových plynů na ledničku. To ti pomůže snížit příjem potravy,“ navrhují ve výsledcích svého výzkumu Reijula a jeho kolega Ralph Hertwig, ředitel centra pro adaptivní uvažování při Institutu Maxe Plancka pro lidský rozvoj v Berlíně. (Fakt, pomáhá cokoliv.)
Můžeš si taky, stejně jako to dělá Hertwig, položit podložku na jógu nebo oblečení na cvičení večer vedle postele a postrčit se tak ke cvičení ráno. Takovéhle drobnosti ti pomůžou přejít od úvah k akci, protože na tvoji mysl působí stejně jako vystavené brambůrky v obchodě. Zkus je kombinovat s konceptem „jestli tohle, udělám tamto“. Řekni si třeba: „Když uvidím na ledničce obrázek s emisemi, vezmu si zeleninu místo sýra.“ To tě nastaví k úspěchu.
- Přeformuluj svoje myšlení.
„Jestli chceš dělat lepší krátkodobá rozhodnutí, přemýšlej o jejich potenciálních dlouhodobých dopadech,“ navrhuje Reijula. „Představ si, že si večer plánuješ, jak si ráno půjdeš zaběhat, ale když se probudíš, lije jako z konve. Jestli si dáš na výběr jenom mezi dvěma možnostmi, jak strávit následující hodinku, potom jenom těžko odoláš vyhřáté posteli a radši si ještě pospíš. Můžeš ale svoje myšlenky přeformulovat a postavit proti sobě víc energie a pocit únavy. Vytvoříš si tak precedent, jestli se budeš hýbat nebo ne, kdykoliv ti zrovna počasí nebude úplně přát. V takovém případě už představa, že vstaneš a půjdeš ven, bude mnohem lákavější.“
- Znesnadni si cestu k požitkům.
„Když si některé věci uděláš míň dostupné, přestanou pro tebe být tak lákavé. Opravdu to funguje. Občas stačí jenom přesunout jídlo z dohledu a dosahu, aby se snížila pravděpodobnost, že ho sníš,“ vysvětluje Reijula. „Zkus proto umístit pamlsky do té nejzazší části špajzky nebo lednice a zdravé potraviny naopak dopředu. Nic si tím násilně neodpíráš, jenom dáváš překážku bezmyšlenkovité konzumaci. Přidáváš tření. Jestli o ten pamlsek opravdu stojíš, musíš vynaložit energii, jinak se k němu nedostaneš.“
Jestli si s oblibou objednáváš nezdravá jídla, zkus smazat všechny aplikace na jejich rozvoz. Pravděpodobně si pak žádný burger ani hranolky neobjednáš, protože se ti nebude chtít znovu aplikaci instalovat a přihlašovat se (beztak si už nepamatuješ heslo).
Nejlepší na mentálním postrkování je, že čím víc ho praktikuješ a vidíš jeho pozitivní dopady, tím snáz budeš pokračovat po správné cestě. Hned teď si běž napsat poznámku, že se máš mentálně postrkovat, a nalep si ji na viditelné místo. Možná ti to teď bude připadat jako přitažené za vlasy, ale rozhodně se to vyplatí.