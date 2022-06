Jaké těhotenské tréninkové oblečení potřebuju?

Rostoucí bříško není jediná tělesná změna, která tvoje těhotenství provází. Musíš se taky vyrovnávat s oteklýma rukama a nohama a těžknoucími prsy (a to zdaleka není všechno). To ale neznamená, že by ses měla spokojit se špatně padnoucím nebo nepohodlným tréninkovým oblečením. Tvoje tělo už i tak čelí zvýšené zátěži, protože se v něm vyvíjí dítě. Proč by ti to mělo sportovní oblečení ještě víc komplikovat?

Pokud si vybereš pohodlné tréninkové oblečení pro těhotné, může to tvému cvičení dát úplně nový směr. Sportovní mateřské oblečení se většinou vyrábí z pružnějších materiálů odvádějících vlhkost a s funkčními designy pro kojící ženy.

Při hledání oblečení na cvičení se ale nemusíš nutně zaměřovat jenom na mateřskou sekci. I když se říká, že se těhotenské oblečení řídí velikostmi před těhotenstvím, je těžké předpovědět, jak velké ti v příštích měsících naroste bříško nebo v čem se budeš cítit pohodlně. Uděláš proto nejlíp, když si oblečení před nákupem vyzkoušíš.

„Nebo si zkus objednat několik různých velikostí online. Když bude mít nejpohodlnější kousek velikost, o jaké sis nikdy nemyslela, že ji budeš nosit, uvědom si, že se v tobě vyvíjí člověk a že si proto zasloužíš cítit pohodlně,“ radí Cassie Shortsleeveová, zdravotní poradkyně a edukátorka v období kolem porodu a zakladatelka online platformy Dear Sunday pro těhotné ženy a novopečené matky.

Možná ti ale dobře padnou i větší velikosti tvého běžného oblečení na cvičení. „Bez mateřského oblečení se někdy neobejdeš, ale v některých případech si stačí jednoduše zvolit větší velikost běžného oblečení,“ vysvětluje Shortsleeveová.

Pokud chceš v období před porodem cvičit pohodlně (a taky stylově), máme pro tebe návod, jak si naplnit šatník nepostradatelnými kousky těhotenského oblečení a vybavení.