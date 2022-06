Jaké boty jsou nejlepší pro nadměrnou pronaci?

Některé boty jsou s ohledem na nadměrnou pronaci navržené. Fungují tak, že působí proti tendenci nadměrně se stáčet dovnitř, nabízejí větší tlumení a lepší podporu klenby.

Stabilizační boty zaměřené na nadměrnou pronaci stabilizují chodidlo přidáním mezipodešve s kontrolou pohybu, známé jako mediální sloupek. Mediální opora (pevnější materiál v mezipodešvi) pomáhá udržet chodidlo, kotníky a nohy v rovině. To umožňuje plynulejší pohyb od paty ke špičce bez zbytečného tlaku na palec, který vzniká při odrazu.

Podpůrné boty Nike jsou navržené pro maximální absorpci nárazů, mají širší stopu, která ti dodá lepší stabilitu a taky zaoblenou podrážku pro lepší přechod od paty ke špičce. Zde uvádíme popis toho, na co je praktické se zaměřit při výběru těch nejlepších bot zaměřených na nadměrnou pronaci.

Strategické tlumení

Pokud trpíš nadměrnou pronací, potřebuješ specifickou technologii tlumení. Hledej pěnu, která je měkká a pružná a zároveň poskytuje stabilitu, jako je třeba pěna Nike React. Absorbuje náraz každého kroku, aniž by tlumila návrat energie každého kroku.

Pěna Nike React tlumí každý krok a vrací se do původního stavu, aby pod chodidly zajistila stálý pocit, a to krok za krokem, kilometr za kilometrem. Navíc je to pěna společnosti Nike, která vydrží nejdéle.

Odolná stabilita

Až moc ohebné boty jen zhoršují přirozený sklon chodidla ke stáčení se dovnitř. Důležité je, aby boty udržovaly chodidla ve stabilitě.

Běžecké boty Nike Zoom Structure mají v mezipodešvi systém dynamické opory s trojí hustotou. Tento systém využívá protilehlé pěnové klíny s různou hustotou, které pomáhají zpomalit rychlost pronace. Obsahují také asymetrická vlákna Nike Flywire, která obepínají chodidlo a poskytují mu oporu, aniž by zvyšovaly objem.

Pevná podpora klenby

Když se ti chodidla stáčejí dovnitř, klenby se tím propadají. Potřebuješ boty s pevnou mezipodešví, která kopíruje a chrání tvoji přirozenou klenbu – se zvýšenou oporou. Díky tomu se zlepší zarovnání chodidla i efektivita běhu.

Vyber si boty ve tvaru kolébky, které umožňují plynulý přechod mezi patou a špičkou. Poskytují oporu ve třech fázích běžcova kroku – pružnost, když se chodidlo zvedá od země, plynulý krok, když se chodidlo pohybuje dopředu, a podporu klenby pomocí tlumení, když je chodidlo v kontaktu se zemí.

Vyztužený vnější opatek

Běžným prvkem stabilizačních bot jsou vyztužené vnější opatky, které poskytují chodidlům s nadměrnou pronací při dlouhém běhu maximální oporu. „Vnějším opatkem“ je myšleno polstrování a podšívka v zadní části boty, které snižují prokluzování a zajišťují lepší stabilitu při každém kroku. To je zvlášť důležité pro běžce, kteří nadměrnou pronací trpí, protože v méně stabilních botách mohou mít problémy s vyvalováním kotníku nebo jeho bolestí.