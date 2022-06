Jaké batohy jsou nejlepší do školy, do práce a na cesty?

Ať už se chystáš kamkoli, vždy potřebuješ někam uložit všechny svoje věci. Do kapes se ti většinou nevejde všechno, to znamená, že zvolíš tašku. Jasně, můžeš použít kabelku, ledvinku, kufr nebo brašnu, ale cestovní batoh má praktické vlastnosti, které mnoho jiných tašek nemá.

Při chůzi batohy pomáhají rovnoměrně rozložit váhu zátěže na obě ramena. Batohy jsou také umístěny na místě, kde musíš zapojit své nejsilnější svaly, které zátěž drží — zádové a břišní svaly.

S cestovním batohem můžeš mít opravdu volné ruce, takže jsou ideální volbou, ať už vyrazíš na kole do školy nebo do kanceláře. A co na letišti? Když máš obě ruce volné, je všechno snazší. Nic nebrání tomu, dát si cestou k odbavovací hale kávu, nebo sundat zavazadla z pásu u výdeje zavazadel.

Batohy jsou velké, ale nejsou neforemné, takže jsou v mnoha směrech lepší než ostatní druhy zavazadel. Jednoduše řečeno, vejde se do nich spousta věcí, dokonce i větší předměty, které by se do kabelky nebo kufru nevešly. Jestli s sebou vždycky nosíš dvě menší tašky, do kterých se vejde všechno, co během dne potřebuješ, zkus je vyměnit za cestovní batoh.