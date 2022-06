Jaké boty jsou nejlepší na chůzi?

Při výběru vycházkových bot je důležité, aby stabilizovaly tvoje chodidlo, ale zároveň ho neomezovaly při pohybu. Když se při zkoušení pokusíš jakoby si v botách zvrknout kotník, tak by měly klást jemný odpor. Když ohneš prsty, ujisti se, že se bota neprohýbá moc daleko po klenbě, měla by se ohýbat okolo bříšek prstů. Pokud chceš mít větší oporu chodidel, vyber si turistické boty nebo boty na terénní běh, které mají širší podrážku.



To, jak moc tlumení potřebuješ, závisí na tvé rychlosti i vzdálenostech, které chodíš. Správná vycházková bota by měla dostatečně tlumit, aby pohlcovala nárazy chodila na zem, ale zároveň by neměla být příliš těžká a neměla by tě brzdit. Zkus se vyhnout botám s nulovým dropem, tedy těm bez pořádného tlumení.



Většina chodců bude hledat boty s nízkým dropem, tedy s nízkým rozdílem výšky mezi patou a špičkou, protože vysoký drop může způsobit změny ve stylu chůze. Bota s nízkým dropem bude stejně tlumit pod špičkou i pod patou, takže tlumení bude rovnoměrné.