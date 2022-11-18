Jak čistit boty v šesti jednoduchých krocích
Péče o produkt
Díky pravidelnému čištění budou tvoje boty vypadat (a vonět) co nejlíp. Tady se dozvíš, jak svoje boty čistit, a přitom je nepoškodit.
Zásoby
- Prostředek na mytí nádobí
- Jedlá soda
- Zázračná čisticí houbička (volitelná pomůcka)
- Kondicionér na kožené boty (volitelná pomůcka)
- Bílý ocet (volitelná pomůcka)
Nástroje
- Kartáč na boty
- Kartáček na zuby
- Jemný čistý hadřík
- Kartáč na semiš (volitelná pomůcka)
Bez pravidelného čištění si tvoje boty nový vzhled dlouho neudrží. Když nové tenisky vyndáš z krabice, chceš si je hned obout a vyrazit ven, kde se na nich bude zachycovat špína, bláto, odřou se nebo na nich vzniknou skvrny.
Pokud chceš, aby ti tenisky co nejdelší dobu podávaly ten nejlepší výkon, musíš jim věnovat správnou péči a údržbu, včetně čištění. Než začneš, dej do bot napínáky nebo zmačkané noviny, aby si během čištění zachovaly svůj tvar. Pak se do toho pusť.
Tyhle tipy ti pomůžou udržet tenisky, včetně bot na volný čas, basketbalových bot a běžeckých bot, čisté a svěží. Stačí postupovat podle několika jednoduchých kroků.
Jak čistit boty krok za krokem
1.Použij kartáč na sucho
Pomocí kartáče na boty s měkkými štětinami nejprve odstraň nečistoty z podešve, mezipodešve a svršku. Nemáš kartáč na boty? Nevadí. Dobře ti poslouží starý čistý zubní kartáček.
2.Připrav si šetrný čistící roztok.
Smíchej teplou vodu s malým množstvím šetrného pracího prášku nebo přípravku na mytí nádobí.
Na bílé a světlejší boty si můžeš taky vyrobit účinnou čisticí pastu smícháním stejného dílu jedlé sody a vody.
Upozornění: Pokud jde o použití přípravku na mytí nádobí, je třeba být opatrný a přípravek naředit velkým množstvím vody. U některých materiálů může použití vysoké koncentrace přípravku na mytí nádobí způsobit změnu barvy, nebo může dojít k odstranění přírodních olejů z materiálu.
3.Vyper ručně tkaničky
Vyndej tkaničky a nanes na ně malé množství šetrného čistícího roztoku. Promni tkaničky v rukách, opláchni je a pak je vysuš poklepáváním jemným hadříkem.
(Související článek: 3 snadné způsoby, jak čistit tkaničky)
4.Umyj podrážky
Nanes šetrný čistící roztok na kartáč s měkkými štětinami, zubní kartáček nebo hadřík. Důkladně vyčisti podrážku a mezipodešev. Dej si záležet a pořádně vydrhni každé místo. Boty osuš jemným hadříkem.
Poznámka: Pokud je třeba vyčistit i stélky, nejdřív je vyndej z bot a pak je umyj s použitím připraveného roztoku. A než je vrátíš zpátky do bot, nech je pořádně uschnout.
5.Umyj a osuš svršky
Nanes šetrný roztok na kartáč s měkkými štětinami, zubní kartáček nebo vlhký hadřík a vyčisti svršky. Na kartáč netlač, aby nedošlo k poškození materiálu.
Až se ti výsledek bude líbit, suchou utěrkou z mikrovlákna nebo jemným hadříkem opatrně odstraň zbytky nečistot a vysaj co největšího množství čistícího roztoku. V případě potřeby proces zopakuj. Snaž se vyhnout tření, protože takhle můžeš poškodit materiál nebo po botě roznést zbývající nečistotu.
6.Nech boty uschnout
Nech tenisky na vzduchu při pokojové teplotě uschnout. Předtím, než si boty na trénink nebo jinou aktivitu znovu obuješ, musí být úplně suché. Řada bot potřebuje alespoň osm hodin, než budou kompletně suché.
Speciální instrukce pro specifické materiály
Pokud budeš postupovat podle těchhle základních kroků, tvoje tenisky by měly vypadat čistě. Některé matriály a tkaniny však vyžadují extra péči. A tady je všechno, co potřebuješ vědět o použití čističů pro různé typy obuvi.
- Jak čistit kožené boty
Kožené boty se mohou snadno zašpinit, proto je důležité je pravidelně čistit. Kromě kartáče a šetrného roztoku z přípravku na mytí nádobí můžeš k odstranění skvrn použít také zázračnou čistící houbičku nebo kondicionér na kožené boty. Při čištění moc netlač, aby se kůže nepoškodila.
- Jak čistit semišové boty
Semiš je známý tím, že se špatně čistí. Pokud na botách uvidíš mapy od vody, oděrky, nečistoty nebo skvrny, je čas tvoje semišové boty pořádně vyčistit. Využij k tomu tyhle doporučené triky a speciální nástroje.
Pomocí kartáče na semiš nebo utěrky odstraň povrchové nečistoty. Pohybuj kartáčem ve směru materiálu (ne proti vláknu).
Skvrny na povrchu boty odstraň pomocí speciální gumy na semiš nebo školní gumy.
Na odolné skvrny použij hadřík namočený v bílém octě a střídej směr drhnutí.
- Jak čistit boty z pleteniny
Nike Flyknit poskytuje flexibilní oporu a prodyšnost u mnoha modelů obuvi. Pokud chceš Nike Flyknit nebo boty z jiné pleteniny nebo síťoviny správně vyčistit, vytvoř si šetrný roztok z mýdla, které neobsahuje chemikálie. Nedoporučujeme používat bělidlo nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly materiál poškodit.
Použij kartáč na boty nebo čistý kartáček na zuby a vtírej mýdlový roztok ve směru pleteniny. Setři mýdlo čistým hadříkem a postup podle potřeby opakuj. Nech boty na vzduchu uschnout. Nepoužívej sušičku, protože vysoká teplota by je mohla zničit.
Často kladené otázky ohledně čištění bot
Můžu boty vyprat v pračce?
Nike nedoporučuje prát boty v pračce. Správné ruční mytí je nejlepší způsob, jak zajistit, že se boty při čištění nepoškodí. Jemné materiály na botách se mohou během pracího cyklu poškodit a teplo sušičky může boty zdeformovat. A taky může při praní objemných věcí, jako jsou tenisky, dojít k poškození pračky.
(Související článek: Můžeš dát tenisky do pračky? Nejlepší způsob, jak čistit tvoje boty Nike)
Jak vyčistím stélky, aby boty nezapáchaly?
Někdy může být taky nutné vyčistit stélky. Vyndej je z bot a postupuj stejně jako v případě čištění svršku. Než je zpátky vrátíš do bot, nech je důkladně při pokojové teplotě uschnout. Pokud zápach přetrvává, možná bude třeba stélky vyměnit. Náhradní stélky pořídíš ve většině prodejen se sportovním vybavením a obuví.
Co když jsou moje boty i po čištění stále špinavé?
Pokud boty po dodržení a opakování doporučených kroků stále vypadají špinavě, možná je na čase pořídit si nové tenisky. Například běžecké boty by se měly měnit po 500 až 800 kilometrech.
Jak často by se měly boty čistit?
To záleží na tom, jak často boty nosíš a kam v nich chodíš. Aby byly v co nejlepší kondici, snaž se je čistit každé dva týdny, nebo když začnou být špinavé. Pravidelná údržba může zkrátit dobu čištění bot.