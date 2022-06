Jak čistit boty v šesti jednoduchých krocích

Bez pravidelného čištění si tvoje boty nový vzhled dlouho neudrží. V okamžiku, kdy nové tenisky vyndáš z krabice, chceš si je hned obout a vyrazit ven, kde se na nich bude zachycovat špína, bláto, odřou se nebo na nich vzniknou skvrny.

Pokud chceš, aby ti tenisky co nejdelší dobu podávaly ten nejlepší výkon, věnuj jim správnou péči a údržbu, včetně čištění. Než začneš, dej do bot napínáky nebo zmačkané noviny, aby si během čištění zachovaly svůj tvar. Pak se do toho pusť.

Tyhle tipy ti pomůžou udržet tenisky a běžecké boty čisté a svěží. Stačí postupovat podle několika jednoduchých kroků.