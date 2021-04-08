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Podcast Trained: Buď o krok napřed s Jrue Holidayem

Trénink

Hvězda NBA přirovnává svoji hru k šachům a prozrazuje nám víc o své duševní strategii, která stojí za jeho hvězdnou reputací.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2021
Jak All-Star hráč NBA Jrue Holiday hraje defenzivní myšlenkové hry

Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.

Je skvělé žít v přítomnosti, ale někdy je potřeba plánovat dopředu. Hvězdný hráč NBA Jrue Holiday, který hraje na pozici křídla za Milwaukee Bucks, si v tom snaží udržet rovnováhu, a díky tomu je jedním z nejlepších obránců v celé lize. Než svoje soupeře potká naživo, tak je má perfektně přečtené a předem ví, jak hrají. Nedostanou proto ani kousek prostoru, aby hráli tak, jak jsou zvyklí. V téhle epizodě „Trained“ si mistr obrany popovídá s hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike Ryanem Flahertym a prozradí, jaké jsou jeho vítězné strategie na hřišti i v roli otce. Porážka pro něj znamená motivaci a svoje odhodlání si udržuje pomocí dechových cvičení. A když na výsledkové tabuli nesvítí příznivé skóre, tak je vděčný za to, že má svoji rodinu a víru, které mu pomáhají získat správnou perspektivu.

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Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Flahertymu e-mail na trained@nike.com, a uvidíme, co zmůže.

Původně zveřejněno: 25. února 2021