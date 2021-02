Jak se vyhnout vyhoření a najít zdravou rovnováhu mezi sportem a životem

Odpověď:

Je dobře, že jsi soutěživá, NVAZ. Chápu to a cítím stejný hlad po vítězství.



Já začala trénovat na vítězství už ve třech letech. Moc mě ovlivnila sprinterka Evelyn Ashfordová na Olympiádě v roce 1984. Dokonce jsem závodila s auty, která projížděla okolo našeho domu v Alexandrii ve Virginii. Běhala jsem po chodníku a zkoušela je předběhnout. Moji rodiče si nejspíš ťukali na čelo.



Tahle soutěživost mě poháněla dopředu, stejně jako pohání tebe. Jenomže to vypadá, že tobě se začíná vymykat z rukou. Takže bys to měla utnout dřív, než začneš svůj sport nenávidět.



Chci ti pomoct, jak nejlépe dovedu, ale zároveň jsem přesvědčená, že by sis o svých pocitech měla promluvit i se svým koučem, protože ti může být oporou dlouhodobě. Taky by ti mohl poradit, abys vyhledala psychologa, který by ti pomohl najít rovnováhu. Já totiž například dosahuju nejlepších výsledků, když závody střídám s regenerací a odpočinkem. V takových chvílích jsem dokonce nejšťastnější.



Abych dosáhla rovnováhy, hledám příležitosti, kdy se můžu soustředit i na věci, které mám ráda, a přitom se basketbalu vůbec netýkají. Co máš ráda ty, když zrovna neběháš? Možná si ráda pohraješ se psem, poslechneš si dobrou hudbu, nebo trávíš čas se svojí rodinou. Na tom vlastně nezáleží, hlavní je, aby sis v duchu odpočinula. A jestli nedokážeš relaxovat zrovna teď, měj se sebou trpělivost.