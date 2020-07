Buď silnější a běhej rychleji a dál

Jednoduchá změna

Po každém běhu si polož otázku: Jak to šlo?



Často se podvědomě shazujeme. (Běhám pomalu, protože prostě nejsem dobrý běžec.) Nebo přehlížíme věci, které by se daly líp zvládnout. (Dalších pět kilometrů v pohodě.)



Radši zkus odpovědět vlídně, upřímně a realisticky – stejně jako by to udělal dobrý trenér. Přemýšlej o způsobech, jak příště běžet líp, i když máš pocit, že exceluješ.



Znamená to, že svým odpovědím musíš dát kontext, říká Benett. „Odpověz si na otázku: Proč se mi běh nepovedl? Tížilo mě něco? A naopak, jestli se ti běželo fantasticky, přemýšlej proč.“



Potom s touhle informací pracuj jako kouč. Jestli bylo tvoje tělo na prvních kilometrech ztuhlé, dej mu čas, aby si zvyklo na přechod z neběhání na běh (Bennett doporučuje pět až deset minut lehoučkého rozklusávání následovaného lehkým protažením). Cítíš se ve formě? Přemýšlej, co k tomu mohlo přispět – třeba vynechání jednoho večerního drinku nebo kvalitní spánek – a zkus to příště zopakovat.



„Přistupuj k sobě jako trenér a měj chuť se učit. Pak se z tebe stane lepší kouč,“ radí Bennett. „A tím pádem i lepší běžec.“