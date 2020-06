Kolik vody běžci opravdu potřebují

Jak vysvětluje Ryanová, je pot nejdůležitější způsob jakým se tělo samo chladí. Vypařování tekutin je to, co ochlazuje pokožku (proto si neotírej pot). „Když pocením ztrácíš tekutiny a nenahrazuješ je, teplota těla dál stoupá a cvičení bude obtížnější.“



V těle pak pocení způsobuje pokles objemu krve ve svalech. Je to proto, že značné množství krve je ze svalů přesměrováno do pokožky, aby usnadnila proces pocení. A sníženým průtokem krve je ovlivněna výdrž svalů. Navíc srdce musí více pracovat, aby pumpovalo zbývající krev. To může přinést vypětí pro kardiovaskulární systém a zvýšit tepovou frekvenci. Jednoduše řečeno: Najednou je 8 kilometrů mnohem náročnějších než by mělo.