Jsou pro mě vejce vhodná?

Jak na zdravý vaječný jídelníček

Ve světle těchto poznatků vědci doporučují dát si za týden ne víc než šest vajíček. Dr. Stampfer upřesňuje, že jedno vejce denně je v pohodě skoro pro všechny. (Maciel dokonce tvrdí, že v pořádku můžou být i dvě vajíčka za den, pokud nemáš ve stravě příliš jiných zdrojů cholesterolu a ve vaší rodině se nevyskytly kardiovaskulární potíže.) Oba experti zároveň dodávají, že případné obavy je rozhodně potřeba konzultovat s praktickým lékařem, který ti může doporučit příjem cholesterolu omezit víc.



„Pokud hledáš to správné množství vajec pro sebe – jako u všech rozhodnutí týkajících se stravování je individuální – popřemýšlej, čím je případně nahradíš,“ doporučuje dr. Stampfer, který sám několik vajíček do týdne slupne. Kdyby mělo ubrání vajec znamenat, že budeš jako zdroj bílkovin konzumovat například víc uzenin, drž se raději žloutku a bílku. Jestli ale vejce párkrát do týdne vyměníš za nezpracované nebo jen minimálně zpracované potraviny, jako je ovesná kaše, směle do toho. „V každém případě se snaž vajíčka nekombinovat s potravinami bohatými na nasycené tuky a trans tuky (sbohem, slanino a klobásko),“ radí Maciel a doporučuje do míchaných vajec přidat zeleninu a přikousnout celozrnný toast.



„Jestli vajíčky doplňuješ svůj tréninkový jídelníček (což je chytré), zařaď je jako svačinu asi hodinu před cvičením nebo do hodiny po něm,“ uzavírá doporučení Maciel. V kombinaci se sacharidy, třeba s ovocem, může tuk ve vejcích pomoct zpomalit trávení a stabilizovat hladinu cukru v krvi, takže se při tréninku nesložíš. Po cvičení zase kombinace bílkovin, tuku a mikronutrientů může nakopnout regeneraci. Jen to nedělej jako Rocky – pojídat syrová vejce rozhodně není dobrý nápad.