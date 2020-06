Jak si vybrat vhodné běžecké boty

Boty musí opravdu padnout

Když budeš nosit boty, které jsou ti malé, skončíš s puchýři a zčernalými nehty. A když budou moc velké, nebudou správně tlumit nárazy, nohy v nich budou klouzat a nebudeš se moct pořádně odrazit.



Jak to udělat, aby boty správně padly? „Mezi palcem a špičkou boty musí být volné místo,“ říká Lee Welch, doktor fyzioterapie se specializací na běžecká zranění dolních končetin a spolumajitel firmy The Running PTs. „Boty se totiž navrhují tak, aby se ohýbaly pod polštářkem chodidla, ne až za ním.“ Podle Welche je taky důležité, aby se v botách dalo hýbat prsty. Když to nejde, znamená to, že jsou malé.