Jak se zbavit výkonnostní trémy podle trenéra Patricka Sanga

Nejsi v tom sám. Je spousta běžců, kteří před závodem čelí stejnému strachu jako ty.



Závodním sportovcům tato úzkost může svírat hrdlo. A to doslova. Je to proto, že závodníci rádi mluví o konkurenci: proti komu stojí, o osobních rekordech a o tom, co je v sázce. Pokud se do rozhovoru připojí jiní sportovci, může se zdát, že je ta úzkost i ve vzduchu, který dýchají.



Někdy tuto atmosféru sportovci vytvářejí nevědomky. Jindy zase cíleně. Někteří běžci skutečně použijí úzkost, aby odvedli pozornost nebo odradili ostatní konkurenty. Stává se to a ty to musíš brát na vědomí.



Když jsem v roce 1987 byl na mistrovství světa, měl jsem tu čest soutěžit se skvělými sportovci, ze kterých jeden měl úžasný způsob, jak rozptýlit své soupeře před závodem. Vydal se na startovní čáru a vší silou kopl do bloků, bylo to slyšet přes celou arénu. Podle mě to byla jeho strategie, a taky velmi efektivní.



To znamená, že úzkost, kterou pociťuješ před závodem, může pocházet z tvého okolí. Prvním krokem je tedy změna tohoto prostředí. Všimni si, kdo o závodech mluví nonstop, a drž si trochu odstup. Zkus si pustit hudbu, to mně osobně pomáhá se před závodem uklidnit. Dokonce i čtení ve večerních hodinách před závodem ti pomůže zklidnit mysl. Zamysli se nad svým vlastním rituálem, který ti pomůže se před závodem uklidnit.