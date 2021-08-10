Jak se zbavit výkonnostní trémy podle trenéra Patricka Sanga

Zeptej se trenéra: „Jak zklidním svoji úzkost na startovní čáře?“
Trénink
Tento středoškolský sportovec se už nemůže dočkat, až poběží… co nejdál od stadionu. Patrick Sang – trenér Eliuda Kipchogeho – pro něj má několik užitečných rad.
Zeptej se trenéra je poradna, která ti pomůže soustředit se na výkon.
Otázka:
Ahoj trenére,
Běhám prakticky od chvíle, co jsem se naučil chodit, a vždycky to byla moje srdcovka. Jsem ve třeťáku na střední škole, jsem nejrychlejší běžec v týmu a jeden z nejlepších ve státě. Celá pozornost je soustředěná na mně – od rodiny a přátel, spoluhráčů a trenérů i vysokoškolských náborářů – a právě ten tlak začínám špatně snášet. Jediná věc, kterou se mnou lidé chtějí probírat, je další závod. I během tréninku moji spoluhráči zase jen mluví o mých konkurentech, které porazím, a které ne. Sází na mě a když se přiblížím ke startovní čáře, mám pocit, že se nemůžu ani nadechnout. Čím víc se snažím uvolnit, tím víc začnu panikařit. Jak mám získat zpátky svoji odvahu a začít se těšit na další běh?
Před každým závodem mě přepadává úzkost
17letý běžec
Odpověď:
Nejsi v tom sám. Je spousta běžců, kteří před závodem čelí stejnému strachu jako ty.
Závodním sportovcům tato úzkost může svírat hrdlo. A to doslova. Je to proto, že závodníci rádi mluví o konkurenci: proti komu stojí, o osobních rekordech a o tom, co je v sázce. Pokud se do rozhovoru připojí jiní sportovci, může se zdát, že je ta úzkost i ve vzduchu, který dýchají.
Někdy tuto atmosféru sportovci vytvářejí nevědomky. Jindy zase cíleně. Někteří běžci skutečně použijí úzkost, aby odvedli pozornost nebo odradili ostatní konkurenty. Stává se to a ty to musíš brát na vědomí.
Když jsem v roce 1987 byl na mistrovství světa, měl jsem tu čest soutěžit se skvělými sportovci, ze kterých jeden měl úžasný způsob, jak rozptýlit své soupeře před závodem. Vydal se na startovní čáru a vší silou kopl do bloků, bylo to slyšet přes celou arénu. Podle mě to byla jeho strategie, a taky velmi efektivní.
To znamená, že úzkost, kterou pociťuješ před závodem, může pocházet z tvého okolí. Prvním krokem je tedy změna tohoto prostředí. Všimni si, kdo o závodech mluví nonstop, a drž si trochu odstup. Zkus si pustit hudbu, to mně osobně pomáhá se před závodem uklidnit. Dokonce i čtení ve večerních hodinách před závodem ti pomůže zklidnit mysl. Zamysli se nad svým vlastním rituálem, který ti pomůže se před závodem uklidnit.
Je i jiný způsob, jak uklidnit svoji úzkost před závodem: Promluv si s trenérem o tom, že na sebe vezmeš více zodpovědnosti.
Kdykoli vidím, že se běžec až příliš soustředí na závod, vedu ho k tomu, aby převzal roli lídra. Nasměruju ho, ať uvede teorii do praxe. Vede naše tréninky. Tvoje mysl se chce zaměstnat, a když ji zaměstnáš dobře, začneš věřit v sebe sama a tvoje úzkost ustoupí do pozadí. To je taky důvod, proč všechny svoje běžce zaměstnávám na běžeckém táboře, dokonce i Eliuda Kipchogeho!
Po všech řečech o tom, jak uklidnit mysl, ti řeknu něco, co tě asi překvapí: úzkost nemusí být nutně zlo. Při přípravě na závod jsem vždy pociťoval určitou míru úzkosti, ale naučil jsem se ji používat k vyostření koncentrace, aby mi připomněla, co je v sázce.
Pokud se naučíš soustředit na to, jak se tvoje tělo pohybuje, když pociťuješ úzkost, získáš mocný nástroj, který ti pomůže fungovat pod tlakem.
Začal jsem běhat překážkové dráhy, to zahrnovalo skoky přes překážky a vodu. Pokud chceš překonat další překážku, musí tvoje mysl a tělo spolupracovat. Přesně touto filozofií se řídím i jako profesionální trenér. Chci, aby si moji běžci byli vědomi toho, jak se pohybují jejich ruce, jejich nohy a kam směřují jejich oči. I v závodech na dlouhé vzdálenosti, kdy může být vnímání vlastních pocitů nepříjemné, musí být mysl a tělo běžce vždycky synchronizované. V takovém případě se běžcům poběží lépe.
Svým způsobem je úzkost podnětem k tomu, abychom zůstali ve střehu a dávali pozor. Pokud se naučíš soustředit na to, jak se tvoje tělo pohybuje, když pociťuješ úzkost, získáš mocný nástroj, který ti pomůže fungovat pod tlakem. Teď se ti to může zdát nemožné, když je tvoje úzkost jako hlas křičící, ať panikaříš. Ale pokud použiješ všechny ty další techniky, o kterých jsme se zmínili – nebudeš se účastnit stresujících rozhovorů, uklidníš si mysl hudbou nebo čtením a budeš mít hlavní úlohu ve svém týmu – tvoje úzkost bude postupně ustupovat, nakonec z ní zbude jen šepot.
Ten šepot můžeš brát jako zprávu, která ti řekne „Je načase se soustředit. Dýchej. Věnuj veškerou pozornost této chvíli.“ Tvoje úzkost nemusí nikdy úplně zmizet, ale může se změnit. A možná zjistíš, že potřebuješ jen trochu jinou verzi.
Trenér Sang
Patrick Sang je keňský běžecký trenér a bývalý běžec. V roce 2002 se stal trenérem Eliuda Kipchogeho a pomohl mu získat olympijské zlato, vytvořit světový maratonský rekord a stát se prvním člověkem, který zaběhl maraton pod dvě hodiny. V průběhu své vlastní běžecké kariéry získal Sang pro Keňu stříbrné medaile v běhu na 3 000 metrů překážek na Mistrovství světa v atletice 1991, olympiádě 1992 a Mistrovství světa v atletice 1993. Během univerzitních studií Sang závodil za University of Texas v Austinu, kde vytvořil školní rekord v běhu na 3 000 metrů překážek.
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Foto: Kyle Weeks
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