Jak předejít přerušovanému spánku podle odborníků na spánek

Ale pokud během svého osmihodinového spánku strávíš celkem 30 minut v bdělém stavu, zažíváš to, čemu experti říkají přerušovaný spánek. „Když se to přihodí jenom občas, příliš to nevadí, ale postupem času to může zajít tak daleko, že přijdeš o svoji svěžest, cítíš se podrážděně a nedokážeš se pak následující den správně soustředit,“ upozorňuje Fiona Bakerová, PhD, vedoucí výzkumného programu lidského spánku v neziskové organizaci SRI International.



Je to až k neuvěření: podle studie v časopise The Journal of Pain, jejíž spoluautorkou je Bakerová, může mít stabilita tvého spánku vliv taky na to, s jakou citlivostí vnímáš bolest. Přesný vztah se ještě zkoumá (výzkumníci vědí, že to souvisí s mozkem), ale Bakerová je přesvědčená, že přerušovaný spánek během jediné noci se může promítnout do toho, jak dobře snášíš vymknutý kotník při pěší túře nebo bolest po tréninku dne. Bolest – i když je jenom dočasná – je faktor, který rozhoduje o tom, jestli zvládneš svoje cvičení, takže je dobré nebrat to na lehkou váhu.