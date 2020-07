Navrhni si ideální běžeckou trasu

Všechno, co potřebuješ k udržení motivace a bezpečnému běhání.

Když bude tvůj trénink pokaždé v něčem jiný, dodá ti to motivaci a energii a zvýší pravděpodobnost, že budeš běhat pravidelně. A ke všemu tě to bude víc bavit.



Opakované běhání stejných tras je zvyk, kterému propadne skoro každý běžec – a může se z něj stát důvod, proč se ti přestane chtít zavazovat boty.



„Když běháš každý den stejných pět kilometrů, těžko z toho můžeš mít radost,“ říká Chris Bennett, hlavní trenér z Nike Running Global. „Nezažiješ žádný pocit úspěchu kromě toho, že za sebou máš další běh.“



Obměňování běžeckých tras – a to všemi možnými způsoby – má podle Benetta zásadní význam, aby tě sportovní úsilí nepřestalo bavit. Navíc je to nutné k tomu, aby svaly s rozvojem síly a běžecké kondice dostávaly nové impulzy, aby tělo zůstávalo zdravé a mysl motivovaná.



Tyhle tipy ti pomůžou namíchat správný běžecký koktejl, který ti zvedne morálku a dodá chuť do dalších kilometrů.