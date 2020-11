Jak číst potravinové etikety jako experti na výživu

01. Prozkoumej přední stranu.

Nejviditelnější část balení ber jako reklamu. Je to prostor, který výrobce využívá spíš k tomu, aby ti svůj výrobek prodal, než aby ti o něm poskytl informace. I když některá tvrzení o zdravotní prospěšnosti na obalech potravin podléhají přísné regulaci, objevují se na nich i výrazy, například „přírodní“ a „vyrobeno z pravého X nebo Y“, které zákon nereguluje a můžou být zavádějící.



Taková tvrzení můžou samozřejmě ovlivnit, jak „zdravě“ nějaký produkt vypadá. Ale i v případě, že jsou pravdivá, nemusí nutně vypovídat o jeho nutriční kvalitě, jak odhalila studie zveřejněná v časopise Journal of Public Policy & Marketing. Potravina může například být nízkotučná nebo bezlepková, ale to, jestli jsou pro tebe nízkotučné nebo bezlepkové potraviny opravdu tím nejlepším, musíš probrat se svým lékařem nebo dietologem. Takové potraviny můžou mít navíc i jiné, ne úplně žádoucí vlastnosti, jak se dozvíš níže.



To, že se ti nějaký produkt líbí, protože jeho obal obsahuje tvrzení o zdravotní prospěšnosti, vědci označují jako „zdravotní halo“. „Ve skutečnosti, čím víc takových tvrzení na obalu potraviny vidíte, tím víc byste měli zpozornět,“ říká Maciel. „Vezměte si například špenát. Ten žádné marketingové triky nepotřebuje. Prodává se sám.“



02. Ověř si pravdivost tvrzení.

„Pokud obal deklaruje například vysoký obsah vlákniny, podívejte se do tabulky s výživovými údaji a zjistěte, kolik gramů vlákniny potravina obsahuje. ‚Dobrý zdroj‘ nějaké živiny by měl obsahovat alespoň 10 % její doporučené denní dávky (v případě vlákniny 2,5 až 3 g). ‚Vysoké množství‘ nebo ‚vynikající zdroj‘ nějaké živiny by mělo znamenat asi 20% obsah (tedy 5 g nebo víc),“ říká Maciel.



Potom zkontroluj, jestli vlákniny pocházejí z přírodních zdrojů, jako jsou celá zrna, luštěniny nebo ovoce a zelenina, nebo z něčeho hůř identifikovatelného, co bylo do potraviny přidáno s cílem obsah vlákniny navýšit (například psylliové slupky nebo celulóza). Stejným způsobem prověř obsah bílkovin – zjisti, jestli pocházejí z komplexních přírodních zdrojů, například z hrachu, nebo jestli byly přidány formou izolátu hrachového proteinu. „Potraviny v jejich přirozenějším stavu jsou pro nás lepší, protože jsou obecně víc výživné a míň kalorické,“ říká Maciel.



Tímhle způsobem prověř všechny deklarované živiny. Pokud údaje v tabulkách souhlasí s tvrzeními na přední straně, zkoumej dál. Pokud ne, možná bude lepší vrátit produkt do regálu – je možné, že výrobce dobře ví, proč se tě snaží oklamat.