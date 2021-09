Jak budovat týmovou mentalitu podle kouče Patricka Sanga

Řekněme, že mám běžce, který zaběhne 5000 metrů za 13:30. A řekněme, že se přihlásí do závodu, kde 20 % závodníků běží pod 13 minut. Měl by se těch 20 % bát? Ne, měl by se soustředit na to, aby zlepšil svůj vlastní čas na 13:20. Neupravuj své cíle podle toho, co dokážou ostatní. Může se totiž stát, že budeš tlačit na pilu tak moc silně a zbrkle, že by ses mohla zranit, ztratit motivaci nebo si dokonce vytvořit psychický blok.



Na druhou stranu, když se soustředíš na to, co ty zvládneš, zbavíš se určitého tlaku. Dokonce i během psychicky náročného závodu můžeš použít vnitřní dialog a říct si: „Tohle je pro mě příležitost, abych se posunula, abych se zlepšila.“ A časem si možná uvědomíš, že nemusíš být lepší než všichni ostatní, stačí být lepší než včera. A díky téhle troše duševního prostoru možná zjistíš, že se dokážeš těšit i z úspěchů ostatních členek týmu.



Trénovat jsem vlastně začal ještě v době, kdy jsem závodně běhal. Někdy jsem trénoval ostatní z týmu, proti kterým jsem pak stál i v individuálních závodech. Jednomu z nich, Bernardu Barmasaiovi, jsem jako trenér pomohl v roce 1997 dosáhnout světového rekordu v běhu přes překážky. Mimochodem, ve stejném závodě jsem si zaběhl i svůj osobák.