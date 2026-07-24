Jak si vybrat ty pravé kousky Nike Fleece: Průvodce kolekcí Studio Fleece
Průvodce nákupem
Studio Fleece se dodává ve třech gramážích: lehké, střední a těžké. Tady je návod, jak si vybrat tu správnou pro každý aspekt tvého životního stylu.
Stručný přehled
- Nike Studio Fleece pro ženy se dodává ve třech gramážích – lehké, střední a silné. A každá z nichž je navržená pro jinou úroveň tepla a aktivity.
- Všechny tři gramáže jsou dostupné ve standardním i nadměrném střihu.
- Sady Studio Fleece jsou k dispozici ve všech třech gramážích pro sladěný styl od hlavy až k patě.
- Pro každodenní vrstvení začni s lehkou nebo střední gramáží. Pro ochranu do chladných dní vyber těžkou.
- Per v pračce ve studené vodě a suš v sušičce při nízké teplotě, aby flís zůstal měkký a materiál si zachoval své vlastnosti.
Co je Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece je kolekce dámských flísových topů, kalhot a kraťasů navržených pro pohodlí, všestrannost a každodenní nošení. Řada zahrnuje tři gramáže tkaniny – lehkou, střední a silnou, takže si můžeš vytvořit systém vrstev, který bude vyhovovat tvé úrovni aktivity i počasí. Všechny tři gramáže mají v celé kolekci stejný střih.
„Bylo pro nás zásadní zaměřit se stejně na pocit při nošení jako na funkčnost,“ říká Jill Gonzalez, vedoucí produktové řady Nike. „Naším hlavním cílem bylo vyladit materiál a jeho povrchové úpravy tak, aby přinesly měkký, smyslový pocit, který ženy hledají.“
Studio Sport (flísové materiály Dri-FIT a Therma-FIT) doplňuje řadu pro sportovkyně a sportovce, kteří chtějí materiály připravené pro výkon se stejným pocitem lehkosti.
Tři gramáže Nike Studio Fleece
Každá gramáž má svůj účel. Tady je návod, jak si vybrat.
Silná: Maximální hřejivost a struktura
Když teplota klesne, silná varianta Studio Fleece je to pravé. Je dostatečně pevná na to, aby se dala nosit samostatně, ale můžeš ji využít i jako vrstvu pod kabátem pro extra šmrnc. Zkombinuj ji s legínami a svými oblíbenými teniskami Nike a vytvoř si oversize styl s mikinou, nebo si vyber celou soupravu pro jednoduchý, sladěný outfit.
Střední: Vyvážené pohodlí a pružnost
Střední gramáž zvládne všechno. Je dostatečně pevná na vrstvení, ale zároveň tak měkká, že ji můžeš nosit i samostatně. Flísová mikina na zip s kalhotami a teniskami se hodí na pochůzky, cestu pro kávu nebo i lehký trénink.
Lehká: Prodyšné a snadné vrstvení
Lehký flís je stvořený pro pohyb. Zkrácená flísová mikina přes cyklistické kraťasy nebo kalhoty na jógu se skvěle hodí na rozcvičení, zklidnění po tréninku nebo když si chceš mezi sériemi něco obléct. Taky je to nejlepší vrstva pod silnější bundu, protože nepřidává objem.
Se sadami Nike Studio Fleece je snadné sladit si styl od hlavy až k patě. Soupravy kombinují volné mikiny s kapucí nebo kulatým výstřihem a ladící kalhoty a jsou dostupné ve všech třech gramážích.
Jak by měly produkty Nike Studio Fleece sedět?
Nike Studio Fleece odpovídá běžnému číslování. Pro standardní střih si vyber svou obvyklou velikost. Pokud chceš oversize vzhled nebo nosit víc vrstev, což je běžné u modelů s vysokou gramáží, zvaž o číslo větší. Pokud flís nosíš jako střední vrstvu pod bundou, zůstaň u své běžné velikosti, ať nepřidáváš objem. Číslování je u všech tří gramáží stejné, takže pokud ti u lehké gramáže sedí velikost M, bude ti sedět i u silné.
„Ke kolekci Studio Fleece jsme přistupovali jako k rovnováze mezi přirozeností a promyšleností – střih jsme vyladili tak, aby působil nenuceně, a zároveň jsme pečlivě promysleli každý detail, od proporcí až po nejmenší prvky zpracování,“ říká Claire Durfee, vedoucí návrhářka oblečení v Nike.
Jak nosit Nike Studio Fleece
Oblečení z kolekce Studio Fleece se ti bude hodit celý den. Vezmi si ho do fitka, na pochůzky nebo jen tak na volný den. Tady je pár tipů, jak nosit každou gramáž.
Odolné
- Oversize mikina s kapucí, s legínami a botami
- Jako vrstva pod kabátem pro městský šmrnc
- Kompletní flísová souprava pro nenucený vzhled od hlavy až k patě
Střední
- Flísová mikina na zip s kalhotami a teniskami
- Přechodné vrstvení mezi sezónami
- Souprava Studio Fleece pro jednoduchý, sladěný outfit
Lehkost
- Zkrácená flísová mikina s cyklistickými kraťasy nebo kalhotami na jógu
- Vrstva na rozcvičení nebo závěrečný strečink v tělocvičně
- Základní vrstva pod voděodolnou svrchní vrstvou v chladných dnech
Jak prát Nike Studio Fleece
Aby věci z kolekce Nike Studio Fleece zůstaly měkké i po opakovaném praní, per je v pračce ve studené vodě na šetrný program, obrať je naruby, ať ochráníš povrch tkaniny, nepoužívej aviváž (může obalit vlákna a omezit prodyšnost) a suš je v sušičce při nízké teplotě nebo volně na vzduchu. Nežehli přímo vnější stranu flísu.
Výběr produktů Nike Studio Fleece: Často kladené otázky
Co je Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece je kolekce sportovního oblečení na každý den, která nabízí trička, mikiny, kalhoty a soupravy ve třech gramážích tkaniny – lehké, střední a silné. Hodí se na trénink, vyřizování povinností i lenošení. Všechny tři gramáže jsou dostupné ve standardním i nadměrném střihu.
Jaké jsou tři gramáže Nike Studio Fleece?
Řada Nike Studio Fleece je dostupná ve třech gramážích tkaniny – lehké (prodyšná, ideální na vrstvení a rozcvičení), střední (vyvážené pohodlí a pevnost na celý den) a silné (maximální hřejivost a ochrana do chladnějšího počasí).
Jak by měly produkty Nike Studio Fleece sedět?
Nike Studio Fleece nabízí standardní i oversize střihy ve všech třech gramážích. Pokud oblečení nosíš pod bundou, zůstaň u své běžné velikosti, ať nepřidáváš objem.
Vyrábí Nike sady Studio Fleece?
Soupravy Nike Studio Fleece si můžeš poskládat ve všech třech gramážích tkaniny. Stačí sladit mikinu s kapucí nebo kulatým výstřihem s kalhotami a vytvořit tak pohodový, dokonale sladěný outfit.
Jaké barevné varianty Studio Fleece jsou k dispozici?
Kolekce nabízí několik barevných variant v čele se styly Total Black a Birch Heather. Modely Studio Fleece v barvě Total Black jsou vyrobené s vylepšeným složením barviva, které pomáhá omezit blednutí a udržet původní odstín každého kousku.
Co si mohu obléknout k mikině s kapucí Nike Studio Fleece?
Mikiny s kapucí Nike Studio Fleece se dobře hodí k teplákům, legínám, cyklistickým kraťasům a teniskám. Těžké mikiny s kapucí se dají přirozeně nosit pod kabátem nebo přes základní vrstvu. Lehké mikiny s kapucí fungují jako svrchní vrstva přes sportovní oblečení nebo jako základní vrstva pod bundou.
Existuje pánská varianta produktů Nike Fleece?
Ano. Řada pro muže Nike Solo Fleece nabízí trička, mikiny i kalhoty ve volném moderním střihu pro maximální pohodlí.
Jak mám prát Nike Studio Fleece?
Per v pračce ve studené vodě, na jemný program, naruby. Nepoužívej aviváž. Suš v sušičce při nízké teplotě nebo volně na vzduchu. Nežehli přímo povrch flísu.
Zahřeje Nike Studio Fleece dostatečně i v zimě?
Studio Fleece Heavyweight zvládne chladné až mrazivé podmínky. Do velmi chladných nebo deštivých zimních dnů je lepší vzít si přes flís nepromokavou svrchní vrstvu, než spoléhat jen na něj.
Odpovídá Nike Studio Fleece běžné velikosti?
Ano. Nike Studio Fleece odpovídá běžnému číslování ve všech třech gramážích. Číslování je v celé kolekci stejné, takže můžeš kombinovat gramáže ve stejné velikosti.
Jaký je rozdíl mezi flísem Nike Dri-FIT a flísem Studio Fleece?
Flís Nike Dri-FIT (součást řady Studio Sport) je vyrobený s technologií odvádějící pot, takže je lepší volbou pro aktivní tréninky a velmi náročné aktivity. Studio Fleece je navržený pro pohodlí a každodenní nošení. Pokud plánuješ zapotit, vyber raději Dri-FIT. Všude jinde vsaď na Studio Fleece.
Jaký je rozdíl mezi Nike Tech Fleece a Studio Fleece?
Tech Fleece a Studio Fleece jsou určené na něco jiného.
Nike Tech Fleece využívá oboustrannou distanční tkaninu – na povrchu hladkou a uvnitř měkkou – která zadržuje tělesné teplo, aniž by přidávala na hmotnosti. Má přiléhavý sportovní střih a charakteristické detaily, jako jsou lepené pásky a technické zipy. Hodí se na dojíždění, cestování a aktivní městský styl – zahřeje a zároveň se přizpůsobí pohybu.
Nike Studio Fleece je flís střední gramáže ze směsi bavlny s počesanou vnitřní stranou, u kterého je pohodlí na prvním místě. Je navržený na nenáročné aktivity, lenošení i běžné nošení.
Ve zkratce: sáhni po Tech Fleece, když chceš stylové, lehké a hřejivé oblečení na cesty. Studio Fleece si vyber, když chceš co největší pohodlí.