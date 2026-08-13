Nike Ja 4: Poslední novinka ze světa bot Ja
Produktové novinky
Bota Nike Ja 4 dorazí v srpnu 2026 s vylepšeným tlumením, trakcí a designovými prvky. Tady zjistíš, co se změnilo oproti Ja 3, jaké jsou velikosti a kde si je můžeš koupit.
Stručný přehled
- Ja 4 budou k dostání od 13. srpna 2026 na Nike.com a u vybraných prodejců.
- Ja 4 se může pochlubit několika vylepšeními oproti Ja 3, včetně nového TPU JA-Frame pro stabilitu, vylepšené pěny v oblasti chodidla, citlivější stélky a haptického potisku pro zvýšení odolnosti. To vše doplňuje řada designových vylepšení.
- Nike uvádí na trh pět různých barevných variant modelu Ja 4.
- Ja 4 přichází na trh spolu s „12 Time“, novou siluetou, který za nižší cenu přináší výhody, na které jsou basketbalisté zvyklí u signature bot Ja.
Ja Morant se vrací s novou kolekcí tenisek, čímž přidává další stavební kámen ke svojí jedinečné cestě ve světě obuvi, která má sílu přimět obránce, aby se třásli strachy. Nike Ja 4 je basketbalová bota vytvořená pro obranný styl hry, navržená s ohledem na výbušný boční pohyb téhle superhvězdy. Oproti Ja 3 má několik pozoruhodných vylepšení, jako je změna v oblasti chodidla z hybridní pěny ZoomX na Cushlon 3.0, který zvyšuje stabilitu, a nový systém Ja Frame, díky kterému se basketbalisté při hře nemusí bát o stabilitu.
Ja 4 budou k dostání od 15. srpna 2026 v pěti různých barevných provedeních za 125 USD, přičemž za speciální provedení se platí příplatek. Tady najdeš všechno, co potřebuješ vědět.
Nenech si ujít Ja 4
S každou novou verzí řady bot Ja Morant se snažíme, aby bota byla více jako Ja, jehož příběh o odhodlání a vytrvalosti inspiruje další generaci basketbalistů. Od svých skromných začátků v Jižní Karolíně až po nábor na univerzitu se tenhle hráč s podprůměrnou výškou vždycky dokázal poprat s výzvami na každém kroku.
„Jaova přítomnost převyšuje jeho velikost a my chceme, aby dnešní děti měly stejnou mentalitu. „Odhodlání a nasazení, které s sebou přináší pokaždé, když vstoupí na hřiště, spojuje sportovce, kteří hrají se stejným zápalem,“ uvedla Monique Currie, produktová manažerka společnosti Nike.
Je důležité zmínit, že model Ja 4 je stejně inspirován Jaem jako jeho předchůdci. Není tedy divu, že výrazná a agresivní struktura svršku je kreativním vyjádřením Jaova výbušného stylu hry. Je prostě po celé botě.
„Je to víc než jen bota,“ řekla Currieová. „Je to pohyb a výjimečný okamžik – příležitost pro sportovce, aby pocítili sebedůvěru, odhodlání a přítomnost, které Ja vyzařuje v okamžiku, kdy vstoupí na hřiště.“
Co se změnilo u modelu Ja 4 oproti Ja 3?
I přes podobný přístup jsou mezi modely Ja 4 a Ja 3 patrné určité rozdíly. Jednou z nejvýznamnějších novinek je upravená vrstva pod chodidlem. Zatímco Ja 3 používal hybridní pěnu ZoomX , model 4 přešel na Cushlon 3.0, který v kombinaci se zvýšenou stélkou Super Critical Foam zajišťuje aktivní odpružení, výbušnou energii a stabilitu. TPU JA-Frame obepíná nohu a pomáhá tě zafixovat při odrazu, rychlých změnách směru a útoku na koš.
Haptický potisk dodává povrchu větší texturu, zvyšuje jeho prostorový efekt a prodlužuje životnost. Přilnavý a přesný trakční vzorek na podrážce je také inspirovaný logem Ja. Je to jemnější provedení než výrazné „JA“ na předchozí verzi boty.
Pokud jde o design, model Ja 4 představuje jedinečnou rovnováhu. Tým designérů se u nejnovější verze zaměřil na čistější, modernější, na výkon orientovaný a jednodušší přístup, přičemž si zachoval výrazný charakter díky ostrým úhlům. Nedílnou součástí je provedení loga „JA“ ve tvaru zubu, inspirované jeho slavným pohybem „Bulldog“.
„Každý si pamatuje Jaovy momenty, kdy se vznášel, ale je tu ten buldok – lidé mají tendenci zapomínat, jak výbušný je na zemi,“ řekl Leon Gu, expert na design produktů Nike. „Chtěli jsme tuhle rychlost vrátit do centra pozornosti.“
Nejnovější přírůstek do charakteristické řady bot Ja, který je plný skrytých vzkazů a jedinečných designových prvků, je navržený s ohledem především na zkušené i začínající basketbalisty. Krátce nato se na trh dostane model 12 Time – nová silueta, která zachovává klíčové vlastnosti, které hráči očekávají od Jaovy charakteristické boty, ale za nižší cenu.
Informace o uvedení Ja 4 na trh
Ja 4 budou k dostání od 13. srpna 2026 na nike.com a u vybraných prodejců. Model 12 Time bude uveden na trh začátkem září 2026.
Bota se dodává v pěti barevných provedeních za cenu 125 USD za pár, přičemž za speciální provedení se platí příplatek.
Časté dotazy
Co je nového u modelu Nike Ja 4 ve srovnání s modelem Ja 3?
Jednou z nejvýznamnějších změn je úprava pěny v oblasti chodidla, která sportovcům přináší větší stabilitu. Ja 4 používá Cushlon 3.0, což je změna oproti hybridní pěně ZoomX použité u Ja 3, která hráčům umožňuje bez váhání vyrazit a rychle se vrátit do hry. K zásadním vylepšením patří taky stélka, nový TPU JA-Frame a další jedinečné designové prvky.
Je model Nike Ja 4 vhodný pro rozehrávače?
Boty Ja 4 jsou vytvořené spíš pro obranný styl hry, ale obecně je můžeš použít kdekoliv. Jsou navržené spíš pro konkrétní styl hry než pro konkrétní pozici.
Jak dlouho boty Ja Morant vydrží?
Boty Ja 4 jsme vytvořili s důrazem na dlouhodobou životnost, přičemž materiály jsme vybrali s ohledem na pevnost a odolnost.
Sedí model Ja 4 přesně podle velikosti?
Zkus o půl čísla větší, ať máš v přední části boty víc místa.