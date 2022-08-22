Historie Tigerbelles podle Chandry Cheeseboroughové

Podcast Trained: Budování odkazu s trenérkou Cheese
Trénink
Tenhle atletický tým se zapsal do sportovní historie. Poslechni si, jak absolventka Chandra Cheeseboroughová pokračuje v jejich tradici.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Tigerbelles, ženský atletický tým Tennessee State University (TSU), je jedním z nejúspěšnějších sportovních klubů v historii státu, i když se o nich dneska mluví už jen zřídka. Za vlády legendárního trenéra Eda Templa vyrostlo v tomhle historicky prvním čistě černošském týmu 40 olympijských atletek, které získaly 23 medailí. Spousta z nich žila na Jihu v tzv. éře „Jima Crow“ zákonů, ještě před vydáním článku IX (protidiskriminační zákon ve vzdělávání). Jednou z jeho revolučních sprinterek je i olympijská vítězka a vedoucí atletického oddílu TSU Chandra Cheeseboroughová, alias trenérka Cheese. V téhle epizodě se přidá k moderátorce Jaclyn Byrerové a podělí se o příběhy z doby, kdy byla Tigerbelle. Řekne nám, jak ji Ed Temple ovlivnil jako sportovkyni a velmi úspěšnou trenérku, a také nám poví, jak udržuje historii klubu při životě. Nakonec prozradí rady pro ostatní sportovce, kteří doufají, že po sobě zanechají stopu.
„Nemůžeš trénovat srdce. To prostě musí mít. Radši budu mít člověka s velkým srdcem, který jednoho dne předčí člověka s velkým talentem.“
Chandra Cheeseboroughová
Atletická vedoucí Tennessee State University a bývalá členka Tigerbelle
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