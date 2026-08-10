Představujeme londýnský fotbalový klub Indian Gymkhana

Indian Gymkhana FC
Komunita
Klub Gymkhana FC v západním Londýně boří stereotypy a vytváří cestu pro úplně novou budoucnost fotbalu.
Fotbalový klub Indian Gymkhana od svého založení v roce 1916 podporuje veřejný sport a je centrem pro druhou generaci asijské komunity v Londýně. Je to klub, který stojí za celou řadou přátelství a vnesl do každého zápasu vzrušení a soutěživost. Za touhle energií se však skrývá cíl postavit se stereotypům a připravit půdu pro novou éru fotbalu.
JT jako kapitán prvního týmu říká: „Naše komunita nebyla v téhle zemi nikdy vnímaná jako součást fotbalové kultury. Je to stereotyp, kterému se musíme postavit.“
Tahle epizoda série Oddanost týmu oslavuje moc pravé komunity vedené fotbalem. Klub Gymkhana FC vybudoval kulturu a komunitu, co existuje už 100 let a nadále vzkvétá díky lidem, kteří věří v jeho budoucnost a chtějí, aby se mu dařilo zpochybňovat vnímání ostatních.
„Teď se nacházíme v jiné éře. Tahle generace se nebojí věci opravdu uskutečňovat, a to je inspirující.“
Podívej se, jak tým trénuje a soutěží. Poslechni si názory jeho členů na současný stav hry, zatímco tráví čas v jejich rodné čtvrti Osterley v západním Londýně.
Text: Liz Baldwinová Foto: Ollie Radford Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell