Indian Gymkhana FC

Komunita

Klub Gymkhana FC v západním Londýně boří stereotypy a vytváří cestu pro úplně novou budoucnost fotbalu.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2021
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Fotbalový klub Indian Gymkhana od svého založení v roce 1916 podporuje veřejný sport a je centrem pro druhou generaci asijské komunity v Londýně. Je to klub, který stojí za celou řadou přátelství a vnesl do každého zápasu vzrušení a soutěživost. Za touhle energií se však skrývá cíl postavit se stereotypům a připravit půdu pro novou éru fotbalu.

JT jako kapitán prvního týmu říká: „Naše komunita nebyla v téhle zemi nikdy vnímaná jako součást fotbalové kultury. Je to stereotyp, kterému se musíme postavit.“

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Představujeme londýnský fotbalový klub Indian Gymkhana
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Představujeme londýnský fotbalový klub Indian Gymkhana
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Představujeme londýnský fotbalový klub Indian Gymkhana
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Představujeme londýnský fotbalový klub Indian Gymkhana

Tahle epizoda série Oddanost týmu oslavuje moc pravé komunity vedené fotbalem. Klub Gymkhana FC vybudoval kulturu a komunitu, co existuje už 100 let a nadále vzkvétá díky lidem, kteří věří v jeho budoucnost a chtějí, aby se mu dařilo zpochybňovat vnímání ostatních.

„Teď se nacházíme v jiné éře. Tahle generace se nebojí věci opravdu uskutečňovat, a to je inspirující.“

Podívej se, jak tým trénuje a soutěží. Poslechni si názory jeho členů na současný stav hry, zatímco tráví čas v jejich rodné čtvrti Osterley v západním Londýně.

Text: Liz Baldwinová Foto: Ollie Radford Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell

Původně zveřejněno: 9. srpna 2021