Nové vzory

Zdá se, že stojíš nohama pevně na zemi. Jaký význam pro tebe má to, odkud pocházíš?

EMMA: Myslím si, že je moc důležité nezapomínat na to, odkud pocházím. Díky tomu, že jsem tady vyrostla, jsem se vždycky držela při zemi. Jsem pořád ta stejná Emma, ať se děje, co se děje. Lidi, kteří tady žijí, mě znají jako skutečného člověka, ne jako Emmu, co hraje v Rusku a Americe a která se stala nejužitečnější hráčkou ligy. Jsem pro ně prostě Emma. A to na svém domově miluju.