Nové vzory

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Emma Meessemanová
Vzlétni vysoko. Zůstaň nohama na zemi. Hráčka WNBA Emma Meessemanová se pyšní mnoha úspěchy, ale navzdory tomu vždycky zůstane „Emmou z Ypres“.
I když se Emma pohybuje v závratných výšinách, pořád zůstává věrná sama sobě. Povídáme si s ní o tom, jak jí na cestě za dnešními úspěchy byli oporou blízcí lidé a město, ve kterém vyrůstala. Ať už tráví čas s přáteli a rodinou, nebo cestuje po světě jako basketbalová šampionka, Emma vždycky zůstává tím, kým je – prostě Emmou.
Zdá se, že stojíš nohama pevně na zemi. Jaký význam pro tebe má to, odkud pocházíš?
EMMA: Myslím si, že je moc důležité nezapomínat na to, odkud pocházím. Díky tomu, že jsem tady vyrostla, jsem se vždycky držela při zemi. Jsem pořád ta stejná Emma, ať se děje, co se děje. Lidi, kteří tady žijí, mě znají jako skutečného člověka, ne jako Emmu, co hraje v Rusku a Americe a která se stala nejužitečnější hráčkou ligy. Jsem pro ně prostě Emma. A to na svém domově miluju.
„Lidi, kteří tady žijí, mě znají jako skutečného člověka, ne jako Emmu, co hraje v Rusku a Americe a která se stala nejužitečnější hráčkou ligy. Jsem pro ně prostě Emma.“
– Emma Meessemanová
Co bys dělala, kdyby měl někdo z tvých přátel dojem, že sis osvojila hvězdné manýry?
EMMA: Asi bych se styděla. Nevěděla bych, co se sebou dělat, protože jsem se přesně tomu snažila celý život vyhnout a stát nohama na zemi.
Kdyby mi někdo, kdo mě dobře zná, řekl: „Tuhle tvou stránku neznám a vůbec se mi nelíbí.“ – pak nevím, jak bych reagovala, protože mě to děsí. Nemám totiž ráda lidi, kteří se mění. Vidím, jak se mění, když něčeho dosáhnou, ani to nemusí být nic velkého. Ale když mají pocit, že něco dokázali, a začnou se chovat jinak, tak se mi to na nich nelíbí. Netoužím mít kolem sebe lidi, co se takhle změní.
„Jsem pořád ta stejná Emma, ať se děje, co se děje.“
– Emma Meessemanová
Tvoje máma je pro tebe vzorem. Co ses od ní naučila a jak velký vliv na tebe má v současné době?
EMMA: Nikdy jsem neviděla mámu hrát, ale od lidí jsem slýchávala: „Byla to fakt skvělá hráčka, vyhrála spoustu cen.“ Dodávalo mi to motivaci a moje soutěživé já mi našeptávalo: „Buď lepší než máma.“ Ale nikdy mě do basketu nenutila. Už v začátcích mojí kariéry jsme spolu měly dohodu, že je moje máma, a ne trenérka. A hlavně jsem od ní pochytila, že na to mám jít jednoduše a být sama sebou. Na tom jí a mému tátovi doopravdy záleželo. Vždycky se budu chovat přirozeně a zůstanu věrná sama sobě.
„Jdi na to jednoduše a buď sama sebou.“
– Emma Meessemanová
Jak ti sport pomáhá v osobním životě? Mluvila jsi o tom, jak jsi v Americe získala hráčské sebevědomí. Platí to samé i o tvém sebevědomí v každodenním životě?
EMMA: Myslím, že jo. Basketbal mi zvedl sebevědomí i v osobním životě, protože jsem vysoká a holka. Nebýt basketu, bylo by pro mě těžší přijmout sebe a svoje tělo. Ale teď se pohybuju ve světě, kde jsou vysocí všichni, a díky svojí výšce sklízím úspěchy. Bezpochyby to prospělo mně i mému sebevědomí.
„Teď se pohybuju ve světě, kde jsou vysocí všichni, a díky svojí výšce sklízím úspěchy.“
– Emma Meessemanová
Režisérka: Chaka (Charlene van Kasterenová) @charlenevankasteren
Fotografka: Jaimy Gailová @jaimygail
Druhý fotograf: Boris Lutters @borislutters
Zůstaň při zemi s Emmou Meessemanovou
„Vidím, jak se lidi mění, když něčeho dosáhnou, ani to nemusí být nic velkého. Ale když mají pocit, že něco dokázali, a začnou se chovat jinak, tak to prostě nesnáším,“ svěřila se nám Emma. Říká, že nejdůležitější je nic si nenalhávat a být tím, kým jsi. U dívky, která cestuje po celém světě a tajně miluje domov, to vlastně tolik nepřekvapuje. Vydej se na cestu spolu s Emmou – možná jednou budeš tam, kde je ona.