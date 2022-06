Mexický pouliční fotbalista Alan Landeros zdokonaluje svoje dovednosti

Nové nápady dostávám během celého dne, třeba když se dívám na svoje starší videa, ale pokud se jedná o obtížný trik, tak ho radši nacvičuju až při tréninku. V minulosti jsem se totiž párkrát zranil, když jsem se pokoušel o něco nového, co jsem neměl pečlivě promyšlené. Jednou jsem si ošklivě zranil koleno a nemohl jsem pak čtyři měsíce trénovat. Když jsem se znova vrátil, tak jsem vnímal, že mám strach z nových věcí, protože jsem nechtěl riskovat zranění. Ve skutečnosti to ale bylo horší, protože jsem se přestal posouvat dopředu a chyběla mi motivace. Teď se to snažím co nejpečlivěji promýšlet, ale stejně podstupuju riziko. Když spadnu, nic si z toho nedělám. Nechci pořád přešlapovat na místě.