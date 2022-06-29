Co je péče o sebe a jak se jí věnovat, podle doktorky Theresy Melito-Connersové

Podcast Trained: Vrhni se na péči o sebe s Dr. MC
Trénink
Sebepéče není jenom o hýčkání se, ale taky o upřednostňování všech svých potřeb – těla, mysli a duše. Dr. MC nám ukáže jak.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Koupelové bomby a masky na obličej jsou sice na okamžik senzační, ale to je pouhé pozlátko sebepéče. „Lidé mají potřeby těla, mysli a duše, které si ani neuvědomují. A je na čase, abychom jim je ukázali,“ tvrdí Theresa Melito-Connersová, PhD. Sebepéči sama objevila, až když v práci skoro vyhořela. Pak na téma vystudovala doktorát a uvedla webovou stránku pod názvem Dr. MC’s Self-Care Cabaret. V téhle epizodě nechá moderátorku Jaclyn Byrerovou nahlédnout pod pokličku deseti věcí, které jsou nezbytné pro zlepšení našeho vlastního zdravého životního stylu a radosti. Taky se pustí do vážné diskuze o tom, jak stanovit hranice mezi prací a našimi osobními životy a jak připravit příští generaci pro úspěšnou sebepéči. Bonus: Dr. MC nás provede jednou ze svých slavných řízených meditací, takže můžeš pocítit, jak velký vliv můžou mít i ty nejjednodušší změny.
„Je naprosto v pořádku začít v malém. A když uděláš jeden malý posun nebo malou změnu, časem může mít skutečně obrovský vliv.“
Theresa Melito-Connersová
PhD, odbornice na sebepéči a zakladatelka Dr. MC’s Self-Care Cabaret
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.